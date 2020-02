Fällt das Sammersee-Festival in Schondorf aus?

Plus Ob es heuer in der bisherigen Form das Sammersee-Festival in Schondorf gibt, ist offen. Die Veranstalter stecken aus mehreren Gründen in der Zwickmühle.

Gibt es heuer ein Sammersee-Festival? Und wenn ja, wo? Am Ammersee herrscht Verwirrung, wie es mit dem Benefiz-Musikfestival, das seit 2007 im Strandbad Café Forster in Schondorf stattfindet, weitergeht. Das Landsberger Tagblatt hat bei den Festivalveranstaltern, dem Betreiber des Café Forster und Bürgermeistern nachgefragt.

Momentan herrscht etwas Verwirrung: Von einem Umzug des Festivals nach Breitbrunn ans Ostufer war kürzlich in den Medien die Rede. Hintergrund war ein Konzept für eine Veranstaltung in Breitbrunn, das am Montag im Herrschinger Gemeinderat hätte behandelt werden sollen. Gegenüber dem LT hatte die Vorsitzende des Vereins Sammersee, Leonie Schaffhauser, bereits vergangene Woche erläutert, dass es sich um zwei unterschiedliche Konzepte und um eine zusätzliche Veranstaltung in Breitbrunn handle. Nur der Veranstalter, der Verein Sammersee, sei derselbe.

Im Konzept war formuliert, dass eine Kulturveranstaltung auf dem Gelände der Ammersee Getränke GmbH im Herrschinger Ortsteil Breitbrunn stattfinden soll. Auch ein Wunschdatum im Mai war angegeben. Eines der Probleme: Der Geschäftsführer der Firma, Timo Friesland, wusste nichts von der Veranstaltung, wie Herrschings Bürgermeister Christian Schiller dem LT gestern sagte.

Die jungen Leute wollten ausloten, was es für Möglichkeiten gibt

Auch Jonathan von der Hoeden ist im Vereinsvorstand von Sammersee. Er betont, dass sich der Verein immer mit einem Mitarbeiter der Ammersee Getränke GmbH getroffen habe. Das Konzept sei als gemeinsame Idee entstanden. Was intern in dem Unternehmen gelaufen sei, könne er nicht sagen. „Offensichtlich ist da etwas schiefgelaufen.“ Scheinbar sei man auch bei der Gemeinde Herrsching davon ausgegangen, dass das Musikfestival komplett in Breitbrunn stattfinden solle. Das sei aber nicht geplant gewesen.

Folgt man der Darstellung von Schaffhauser und von der Hoeden wollten die jungen Leute, die das Festival in Schondorf ehrenamtlich stemmen, eigentlich nur ausloten, wie und unter welchen Bedingungen sie ein neues Event am Ostufer veranstalten könnten. Aber angesichts der „Kommunikationsschwierigkeiten“ habe man den Antrag zurückgezogen.

Der Termin ist das Problem

Mit dem Ausflug ans andere Ufer wird es also für 2020 nichts, aber wie sieht es mit dem Sammerseefestival im Café Forster in Schondorf aus? Dort gab und gibt es Probleme mit dem Termin beziehungsweise der Platzmiete. Der Eigentümer des Café Forster, Anton Ernst, bestreitet auch nicht, dass er die Miete angehoben hat.

2019 fand das Festival laut Ernst erstmals an einem Wochenende direkt vor den Sommerferien statt und zählte für seine Gäste somit zu den Ferien. „Die Badegäste wollen am ersten Ferienwochenende ins Wasser.“ Wenn über mehrere Tage der Platz wegen des Festivals blockiert ist, will der Gastronom einen finanziellen Ausgleich. Das Festival hatte zuvor oft auch am vorletzten Juli-Wochenende stattgefunden, wie Ernst erzählt. Doch vom 17. bis 20. Juli feiert heuer der TSV Schondorf sein 100-jähriges Bestehen. Er habe mehrere Termine zu einer erheblich niedrigeren Miete vorgeschlagen, sagt Ernst. Beispielsweise nach den Sommerferien, im September oder im Oktober. „An mir liegt es nicht.“ Bis 2017 lag laut Ernst die Bewirtschaftung auch beim Café Forster.

Die Gemeinde Schondorf stand bisher hinter dem Festival

Je höher die Kosten, desto höher sei das Risiko, sagt Jonathan von der Hoeden von den Festivalveranstaltern. Ein Open Air im Herbst hält er für problematisch. „Es ist aber noch nicht ganz vom Tisch.“ Er verweist aber wie Leonie Schaffhauser darauf, dass die Zeit knapp wird, um ein Musikfestival zu organisieren. Vielleicht mache man etwas Kleineres, so Leonie Schaffhauser. Auf jeden Fall haben die jungen Leute weiterhin Lust, aktiv zu sein. Jonathan von der Hoeden sieht den Verein auch nicht standortgebunden. Er spricht von Know-How in Sachen Kunst und Kultur mit einem Benefizcharakter, das im Sammersee-Verein vorhanden sei.

„Ich persönlich fände es sehr schade, wenn Sammersee nicht mehr in Schondorf stattfände“, sagt Schondorfs Zweiter Bürgermeister Martin Wagner. Es sei eine Veranstaltung, die etabliert sei und eine Marke für den Ort. Ihm gefällt, dass Jugendliche die Sache selbst aufziehen und sie einem sozialen Zweck diene. Wagner glaubt auch die Mehrheit seiner Gemeinderatskollegen in dieser Sache hinter sich.