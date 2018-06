vor 1 Min.

Fahnder finden Drogen und Waffen

Unter den gefundenen Drogen befand sich am Dienstag auch Kokain (Bild).

Frühmorgens klingelt vor etlichen Türen in Landsberg und Kaufering die Kripo. Gegen einen 22-jährigen Mann wird Haftbefehl erlassen.

Von Gerald Modlinger

Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizei hatten am Dienstag in den frühen Morgenstunden im Raum Landsberg und Kaufering einen Großeinsatz. Sie durchsuchten mehrere Wohnungen. Die Aktion richtete sich gegen insgesamt 16 Tatverdächtige, gegen die wegen illegalen Erwerbs beziehungsweise teilweise des Handels mit Cannabis, Amphetamin und XTC von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt wird, meldete das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am späten Nachmittag. Die Rauschgiftfahnder wurden auch fündig. Neben kleineren Mengen Amphetamin, MDMA, Marihuana, Kokain und XTC, stellten sie 300 Gramm Haschisch sowie diverse Schreckschusswaffen und Butterflymesser sicher. Mehrere Beschuldigte legten zwischenzeitlich umfassende Geständnisse über ihre Drogengeschäfte ab. Die Staatsanwaltschaft Augsburg wird gegen einen 22-jährigen Kauferinger wegen des dringenden Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln einen Haftbefehl beim zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Augsburg beantragen und den Beschuldigten dort morgen vorführen lassen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck wurde bei den Durchsuchungsmaßnahmen von Polizeikräften der Bereitschaftspolizei München sowie der Polizeiinspektion Landsberg und weiteren umliegenden Polizeidienststellen unterstützt. (lt)

