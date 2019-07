vor 43 Min.

Fahnen, Schleifen und Rupfen: Landsberg putzt sich fürs Ruethenfest raus

Momentan ist offen, ob die Eröffnung des Historienspektakels am Freitagabend stattfinden kann oder verschoben werden muss. Derzeit wird in der Landsberger Innenstadt für das Ruethenfest eifrig dekoriert und aufgebaut.

Von Stephanie Millonig

Heinz Kuhne-Pfaff steht auf der Leiter und bringt eine Stoffbahn Rupfen über einem Geschäftseingang an. Der Dekorateur aus Obermeitingen kümmert sich unmittelbar vor dem Ruethenfest um die Außengestaltung von 24 Geschäften im Landsberger Vorderanger. Zinnen werden in den Rupfen geschnitten – eine Bahn von 150 Metern hat er dabei sowie 200 Meter Schleifenbänder in den Stadtfarben Grün-Rot-Weiß. Gekrönt wird das Ganze von Buchsgirlanden, die zum Schluss angebracht werden.

Der feierliche Einzug soll am Freitagabend stattfinden

Am Freitag um 19.30 Uhr soll das Ruethenfest mit einem feierlichen Einzug der Gruppen durchs Schmalztor auf den Hauptplatz eröffnet werden. Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird die Grußworte sprechen. Lagerleben, Konzerte, Theater und der Ruethenfestmarkt bestimmen das erste Wochenende. Der historische Festzug durch die Altstadt findet eine Woche später am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Juli statt. Bis dahin soll laut Auskunft der Stadt auch ein noch vorhandenes Baustellenlager im Vorderanger abgebaut sein.

Aber jetzt wird erst einmal vorbereitet: Rosemarie Metzger von der Boutique Mademoiselle und Elke Magg vom Schuhgeschäft Milano freuen sich über die Dekoration, die Heinz Kuhne-Pfaff und Larissa Wild anbringen. „Jedes Mal ist es anders, das letzte Mal waren die Markisen verziert“, erzählt Magg.

Im Schaufenster hängen Bilder von Landsberg

Nicht nur Eingänge oder Fenster werden geschmückt, auch Schaufenster werden entsprechend gestaltet: Beim Teekessel liegt ein historisches Kleidchen in der Auslage und die angebotene Teemischung heißt „Ruethenfest-Symphonie“. Und bei Buch Hansa ist Ingrid Asam damit beschäftigt, Landsberg-Bilder von Karl Fischer im Schaufenster zu drapieren. Die ausgestellte Lektüre wird dann von Landsberg handeln.

Auch Privatleute schmücken ihre Fenster. Brigitte Hülse wohnt im Vorderanger. Ihr ist es wichtig, dass es „schön aussieht“, zum Umzug in einer Woche. Sie wird den Zug der Gruppen und Themenwagen natürlich von ihrer Wohnung aus erleben, „und es kommt noch Familie aus Landsberg und der Umgebung“. Andrea Keur hängt gerade im Hinteranger eine Fahne aus dem Fenster: „Da ist erste der Anfang“, erläutert sie, dass die Fassade noch weiter verziert wird.

Die Wallfahrer werden um schönes Wetter bitten

Bei Panduren, Schweden, Kaiserlichen und Landsknechten ist derzeit nicht die Lanze, sondern der Akkuschrauber das typische Werkzeug. Die Aufbauten sind gut in der Zeit und die Landsknechte – sie waren historisch die Söldner, die die Stadt Landsberg verteidigten – erwarten am Donnerstag schon die ersten Gäste, wie der Leiter des Landknechtslagers, Matthias Müller, erzählt.

Denn traditionell begeben sich der Ruethenfestvorstand und der Stadtrat auf Wallfahrt nach St. Benedikt in Sandau, um für gutes Gelingen für das Ruethenfest zu bitten und dann geht es zu den Landsknechten. Diesmal werden angesichts schlechter Wetterprognosen viele Kerzen notwendig sein.

Ausweichtermine sind am Samstag, Sonntag und Montag

Der Vorsitzende des Ruethenfestvereins, Tobias Wohlfahrt, erläutert, dass bis spätestens Freitag 14 Uhr entschieden werde, ob die Eröffnung verschoben werden muss. Ausweichtermine seien Samstag, 15 Uhr, Sonntag, 15 Uhr oder Montag, 19.30 Uhr. Denn bei Gewitter wäre die Gefahr für alle zu groß und auch starker Regenfall sei wegen der am Hauptplatz installierten Technik problematisch.

Abgesehen von dem noch unsicheren Eröffnungstermin laufen die Vorbereitungen laut Wohlfahrt jedoch nach Plan. Für die Gastronomie gelte es noch, einige Dinge zu organisieren. Es geht zum Beispiel um die genauen Örtlichkeiten oder auch Toilettenwagen.

Viele fleißige Hände sorgen für den Aufbau

Dass alles gut vorbereitet ist, dafür sind eine Vielzahl fleißiger Helfer zuständig. Eine ganze Seite füllen die Namen der Ehrenamtlichen in der heutigen Beilage unserer Zeitung. Und auch die Mitarbeiter der Stadt sind seit Tagen am Arbeiten: Die Tribünen am Hauptplatz wurden aufgebaut und hergerichtet, die Fahnenmasten aufgestellt und Fahnen aufgehängt und der Hauptplatz so gestaltet, dass er als Ruethenfestplatz dient. „Unter anderem mussten Parkplätze verändert und Blumenkübel verschoben sowie der Halteverbotsschilder aufgestellt werden“, erläutert die städtische Pressesprecherin Simone Sedlmair.

