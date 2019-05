vor 35 Min.

Fahrer wird ohnmächtig: Stau nach Unfall auf der A96

Ein Tanklastwagen schiebt ein Auto bei Windach auf die andere Fahrbahn. Warum die Autobahn komplett gesperrt wurde.

Von Thomas Wunder

Nach einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto musste die A96 bei Windach am Mittwochvormittag zwischenzeitlich komplett gesperrt werden. Dies hatte Staus auf der Autobahn und den Nebenstrecken zur Folge. Die Verletzungen der am Unfall beteiligten Personen stellten sich als nicht so schwer heraus, wie zunächst angenommen. Sie wurden im Klinikum Landsberg behandelt.

Auf die linke Spur geraten

Wie die Verkehrspolizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, geriet ein Tanklastwagen gegen 10 Uhr in Fahrtrichtung München auf die linke Spur, weil der Fahrer einen Ohnmachtsanfall hatte. Der Lastwagen kollidierte dort mit einem Pkw und schob diesen über die Mittelleitplanke auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Lindau. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurden zwei Rettungshubschrauber und mehrere Feuerwehren von der Rettungsleitstelle in Fürstenfeldbruck angefordert. Damit die Hubschrauber auf der Fahrbahn landen konnten, musste die Autobahn in beide Richtungen gesperrt werden.

Allerdings wurden die beiden Fahrer nur leicht verletzt. Die Rettungshubschrauber wurden nicht mehr benötigt, weil die beiden Männer mit dem Rettungswagen ins Klinikum Landsberg gebracht wurden, so die Verkehrspolizei. Für die Aufräumarbeiten – beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden – wurde jeweils eine Fahrspur Richtung Lindau und München gesperrt. Dennoch staute sich der Verkehr auf der Autobahn und den Ausweichstrecken.

