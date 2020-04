Fahrschulen: Die Angst vor einer Ansteckung fährt mit

Plus Auch die Fahrschulen im Landkreis Landsberg bleiben geschlossen. Warum es keinen Sinn macht, den Theorie-Unterricht online anzubieten.

Der Schulungsraum ist verwaist, ein großer Teil der Fahrzeuge auf dem Firmengelände ist stillgelegt – die Corona-Krise hat auch die Fahrschulen im Landkreis fest im Griff. Nicht nur die praktischen Fahrstunden, auch der theoretische Unterricht ist erst einmal komplett gestrichen. „Wir können im Moment gar nichts machen“, sagt Manfred Huber von der gleichnamigen Fahrschule in Dießen.

Selbst wenn er und seine Kollegen es wollten, wäre theoretischer Online-Unterricht nicht wirklich sinnvoll. „Die Stunden würden gar nicht angerechnet, die müssten die Schüler später in der Fahrschule noch mal nachholen“, sagt Huber. Am 18. März war der vorerst letzte Arbeitstag für Manfred Huber und seine Kollegen. Drei Tage später hätte er einem seiner Fahrschüler die praktische Prüfung abnehmen sollen. „Der war natürlich sehr enttäuscht“, sagt Huber. Wann die Prüfung stattfinden kann, steht momentan in den Sternen.

Die Fahrstunden haben zwei Jahre lang Bestand

Niemand müsse befürchten, nach einer längeren Pause wieder ganz von vorne anfangen zu müssen. „Mindestens eine Testfahrt vor der neu angesetzten Prüfung muss ich aber auf jeden Fall mit jedem Schüler absolvieren“, sagt Manfred Huber, der seine Fahrschule seit 1995 betreibt. Alle bis zur Ausgangsbeschränkung absolvierten Fahrstunden hätten zwei Jahre lang Bestand. Erst dann müsse ganz von vorne angefangen werden. Seinen Fahrschülern rät Huber: „Einfach weiter die Theorie-Unterlagen bearbeiten und mit der App lernen.“

Diesen Rat gibt auch Georg Krackhardt von der gleichnamigen Fahrschule in Landsberg seinen Schülern. „Natürlich ist es im Moment nicht einfach, für alle. Aber ich halte die strengen Regelungen für sinnvoll und wichtig“, sagt er. Immerhin säßen Fahrlehrer im Schnitt 480 Minuten täglich in einem Raum mit nur vier Kubikmetern Luft zusammen mit ständig wechselnden Fahrschülern. „Da geht nichts mit Schutzmaske. Da hilft es nur, den Betrieb einzustellen.“

Die Gesundheit steht für Krackhardt im Vordergrund

Seine acht Fahrlehrer hat Krackhardt nach enger Absprache mit den Betroffenen in Kurzarbeit geschickt. Er glaubt, dass sich die Situation, insbesondere für Fahrschulen, nicht vor Juni entschärfen wird. Aber: Trotz aller Einbußen, die ihn nach dem erst vor Kurzem erfolgten Umbau seiner Fahrschule, empfindlich treffen, steht für ihn die Gesundheit seiner Mitarbeiter und seiner Schüler an oberster Stelle.

Auch die elf Fahrlehrer der Fahrschule Mayr in Penzing befinden sich in Kurzarbeit. Existenzängste machen sich dort (noch) nicht breit. „Wir sind ein gesundes Unternehmen“, sagt Anja Mayr. Arbeit gebe es aber auch ohne Theorie- und Praxisunterricht genug. „Wir arbeiten jetzt erst einmal alles auf, was im laufenden Betrieb liegen geblieben ist.“ Anträge auf die Führerschein-Prüfung nach der Pandemie dürfen übrigens nach wie vor gestellt werden. „Der Erste-Hilfe-Kurs muss nachgeholt werden, sobald es geht“, so Mayr. Den für den Antrag unter anderem ebenso notwendigen Sehtest könne man ja trotzdem machen.

In diesen Tagen hätte die Motorrad-Saison begonnen

Die Autos der Fahrschule Huber stehen, wie bei anderen Fahrschulen auch, derzeit ungenutzt im Hof. Die Fahrschul-Versicherung hat den Fahrschulen angeboten, die Autos, die jetzt nicht bewegt werden, stillzulegen. „Dazu musste ich eine eidesstattliche Erklärung abgeben“, sagt Huber. Somit könnten zumindest einige der laufenden Kosten reduziert werden. Kosten wie die Miete für die Schulungsräume oder Fahrzeuggaragen, die Leasing- oder Finanzierungskosten für die Autos oder Motorräder laufen weiter. Kurzarbeit hat Huber für seine Frau Alexandra beantragt, die im Büro der Fahrschule arbeitet. Denn auch hier ist im Augenblick weniger zu tun, als das normalerweise der Fall ist. Zumal in diesen Tagen auch die Motorrad-Saison in den Fahrschulen begonnen hätte.

Wie es nach der Krise weitergeht, weiß Huber noch nicht. „Ich mache mir schon Gedanken, wie ich mich und meine Fahrschüler vor einer Ansteckung schützen kann. Schließlich sitzen wir ja sehr nah nebeneinander im Auto.“ Eine Plexiglas-Scheibe zwischen sich und dem Schüler einzubauen, gehe nicht. „Dann kann ich ja im Ernstfall nicht mehr eingreifen.“ Eine Maske werde er auf jeden Fall tragen und die Fahrzeuge sind auch vor der Ausgangsbeschränkung nach jeder Fahrstunde desinfiziert worden. Trotzdem: Die Angst um die eigene Gesundheit wird wohl künftig als Beifahrer für lange Zeit dabei sein.

