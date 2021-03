09.03.2021

Fall Ursula Herrmann: Am 15. März erscheint ein Roman zum Entführungsfall

Der Fall Ursula Herrmann beschäftigt die Menschen seit Jahrzehnten. Das Mädchen aus Eching am Ammersee wurde 1981 entführt und erstickte in einer vergrabenen Kiste.

Plus Christa von Bernuth aus München veröffentlicht einen Roman zum Kriminalfall aus dem Jahr 1981. Damals wurde die zehnjährige Ursula Hermann aus Eching entführt. Die Autorin zeigt eine andere Tätertheorie.

Von Alexandra Lutzenberger

Vor 40 Jahren starb Ursula Herrmann aus Eching am Ammersee. Die Zehnjährige wurde entführt und starb in einer im Waldboden vergrabenen Kiste. Das LT blickt auf einen der spektakulärsten Kriminalfälle der deutschen Geschichte in einer Serie. Heute: ein Interview mit der Münchner Autorin Christa von Bernuth. Sie hat eine ganz besondere Verbindung zu dem Fall und jetzt ein Buch geschrieben.

Sie sind bekannt als Krimiautorin, die besonders brisante Themen aufgreift und den Finger in die Wunde legt. Wie kamen Sie zum Fall Ursula Herrmann?

Christa von Bernuth: Der Bruder Ursulas, Michael Herrmann, hat mich kontaktiert. Ich hatte den Fall, ehrlich gesagt, schon vergessen. Aber dann berichtete er mir über die Möglichkeit, dass zumindest ein Täter aus dem Umkreis des Internats stammen könnte, das ich selbst besucht habe. Da ich die diesbezüglichen Indizien schockierend überzeugend fand, hat mich das Ganze auch persönlich extrem berührt. Dazu kommt: Unseren Recherchen zufolge ist Ursula entweder ein Zufallsopfer oder aber mit einem anderen Kind verwechselt worden. Schon das allein ist unglaublich tragisch und schicksalhaft.

Buchvorstellung von Christa von Bernuth "Tief in der Erde" Bild: Peter von Felbert

Wie und wann kam die Idee, einen Roman darüber zu schreiben?

von Bernuth: Das war Ende 2019. Ich hatte hin und her überlegt, welches die richtige Form sein könnte. Eine Reportage in Buchform wäre ja auch möglich gewesen. Für einen Roman habe ich mich entschieden, weil man in einem Roman freier ist, sowohl bei der Gestaltung der Handlung als auch bei der Figurenzeichnung. Man darf und soll erfinden und spekulieren.

Wie viel ist bei Ihrem Roman „Tief in der Erde“ denn erfunden und was ist wahr?

von Bernuth: Das darf ich natürlich nicht verraten. Aber eins kann ich sagen: Wann immer Sie beim Lesen denken, dass diese Passage in ihrer ganzen Verrücktheit sicher nicht stimmen kann – gehen Sie davon aus, dass wahrscheinlich genau das genauso passiert ist. Ich gebe mir immer große Mühe, mir komplexe und originelle Plots auszudenken. Aber bei diesem Fall bestand die Herausforderung eher darin, glaubwürdig zu bleiben. Weil die Realität teilweise so unfassbar ist.

Ihr Kontakt zum Bruder von Ursula Herrmann scheint sehr eng zu sein. Glauben Sie auch, dass der falsche Täter im Gefängnis sitzt?

von Bernuth: Ich bin sehr vorsichtig mit solchen Beurteilungen. Selbstverständlich ist es möglich, dass der Verurteilte schuldig ist. Es gibt Indizien, die gegen ihn sprechen. Nur eben meiner Meinung nach nicht die, auf die sich die Anklage hauptsächlich stützte, wie die dubiose Zeugenaussage eines mittlerweile verstorbenen Alkoholikers, der sein Geständnis noch dazu zurückgenommen hat. Und das ominöse Tonbandgerät hat ein Experte mittlerweile mit sehr nachvollziehbaren Begründungen als Tatmittel ausgeschlossen. Aufgrund dieser Indizien hätte Werner M. also einfach nicht verurteilt werden dürfen.

Der Fall Ursula Herrmann beschäftigt die Menschen seit Jahrzehnten. Das Mädchen aus Eching am Ammersee wurde 1981 entführt und erstickte in einer vergrabenen Kiste. Dieses Foto zeigt einen Nachbau. Bild: Ulrich Wagner (Archiv)

Der Krimi erscheint in wenigen Tagen. Keine Dokumentation, sondern ein Roman. Glauben Sie, er trägt dazu bei, diesen Fall noch mal aufzurollen?

von Bernuth: Der Roman ist ja nur von Tatsachen inspiriert und also fiktiv. Er allein kann das also nicht leisten. Aber die Aufmerksamkeit könnte über dieses Medium noch mal auf diesen Fall gelenkt werden. Und das wünsche ich mir sehr. Ich wünsche mir neue Ermittlungen, die ein Urteil mit Hand und Fuß ermöglichen. Das wäre auch für die Hinterbliebenen für Ursula unglaublich wichtig.

Der Fall Ursula Herrmann lässt in Landsberg niemanden so recht los. Wohl, weil man unsicher ist, ob der wahre Täter sitzt. Bei einem anderen Fall, der kürzlich mit Matthias Brandt (Das Geheimnis des Totenwaldes) verfilmt wurde, wurde der wahre Täter erst nach 30 Jahren ermittelt. Glauben Sie, im Fall Herrmann ist das möglich? In beiden Fällen gab es wohl Ermittlungsfehler.

von Bernuth: Der Anwalt von Werner M., Walter Rubach, wird die Spurenakten demnächst noch einmal im LKA prüfen – gerade noch rechtzeitig übrigens, sonst hätten die Akten zehn Jahre nach dem Prozess geschreddert werden können. Die Verjährungsfrist bezieht sich auf die Urteilsbestätigung durch den BGH im Januar 2011. Es wäre natürlich großartig, wenn sich daraus neue Ermittlungsansätze ergeben würden. Das hoffe ich sehr.

Was halten Sie von dem neuen Bekennerschreiben?

von Bernuth: Es ist zumindest sehr ausführlich. Joachim Feller, der Anwalt Michael Herrmanns, sagt, es entspreche einem möglichen Szenario, allerdings habe derjenige, unter dessen Namen es verfasst wurde, abgestritten, überhaupt einen Brief geschrieben zu haben. Es ist also ganz schwer zu beurteilen. Da müsste wirklich mit Hochdruck ermittelt werden, um die tatsächliche Urheberschaft zu klären. Im Moment habe ich allerdings den Eindruck, dass das eher nicht passiert. Wäre schön, wenn ich unrecht hätte. "Seite 24

