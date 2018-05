vor 18 Min.

Fallen die Bundesjugendspiele aus?

Der Elternbeirat der Grundschule Utting prangert einige Missstände an. Der Spielplatz soll eingezäunt werden.

Von Dagmar Kübler

Gleich mehrere Punkte hatte Anna Schneider vom Elternbeirat der Grundschule in Utting zur Gemeinderatssitzung mitgebracht. Sie nutzte den Tagesordnungspunkt „Bürgeranliegen“, um in Vertretung der Elternschaft auf Missstände hinzuweisen. Unter anderem ging es um die Bundesjugendspiele, die heuer wegen der kaputten Laufbahn ausfallen müssten, wie sie sagte. Aber auch das Thema Spielplatz sorgt für Ärger.

Auf dem Schulhof sei am Spielplatz ein neues Schild aufgestellt worden, so Schneider. Dieses gebe die Öffnungszeiten mit 8 bis 20 Uhr an. Der Spielplatz werde auch von anderen Kindern, zum Beispiel von den Feriengästen oder Gästen des Kreisjugendübernachtungshauses, genutzt, und zwar auch während der Schulzeiten. Dies lenke die Kinder im Unterricht ab. Auch stellte sie die Frage nach der Aufsichtspflicht, wenn auf dem Spielplatz Schulkinder und „fremde“ Kindern spielen. Wie sie von der Gemeinde erfahren habe, sei diese für den Spielplatz zuständig, da er öffentlich zugänglich sei.

Der Sicherheitsdienst kontrolliert den Summerpark - und den Spielplatz

Bürgermeister Josef Lutzenberger (GAL) betonte, dass es sich um einen öffentlichen Spielplatz handle. Die Gemeinde sei Sachaufwandsträger, trage die Verantwortung, die Kosten sowie den Aufwand zum Beispiel bezüglich Versicherungsschutz und Prüfungen. Schneider wünschte sich einen geschützten Raum für die Kinder, „in den nicht jeder reinkommt“. Die Schule sei nicht ohne Grund abgeschlossen, führte sie aus, aber das Gelände sei nicht eingezäunt, und auch die Hecke sei entfernt worden. Ein Zaun sei ein Anliegen der Schule. Schneider wollte wissen, ob die Schulgemeinschaft eine Hecke oder einen Zaun aus Weiden pflanzen dürfe, was Lutzenberger verneinte.

Man hat Angst vor Vandalismus

„Die Schule hat Probleme mit Vandalismus“, sagte Schneider und erinnerte an zahlreiche Zerstörungen wie die des Pavillons. „Wir haben ein 6000 Euro teures Sonnensegel, das wir nicht aufspannen - aus Angst vor Zerstörung“, so Schneider. Das Sonnensegel sei für den hinteren Pausenbereich vorgesehen, dort halte der Gemeinderat einen Zaun für sinnvoll, antwortete Lutzenberger. Das kann jedoch noch dauern, denn zuerst steht die Generalsanierung an.

Den Zaun vorher aufzustellen und dann wieder abzubauen komme nicht in Frage. Ein Zaun für den Bereich des Spielplatzes sei jedoch nicht geplant. „Unbefugtes Betreten und Befahren verboten. Beschädigungen und Verunreinigungen werden strafrechtlich verfolgt“, steht auf dem Schild am Spielplatz, ein weiteres zeigt in Piktogrammen, was nicht erlaubt ist.

„Spielen“ darf nur, wer jünger als zwölf Jahre ist

Die Benutzung des Spielplatzes ist nur für Kinder bis zwölf Jahre erlaubt. Durch diese Hinweise hat die Gemeinde eine Handhabe gegen diejenigen, die sich dort zum „abendlichen Trinkgelage“ treffen und Scherben, Müll und Kippen hinterlassen. Der Aufgabenbereich des Sicherheitsdienstes sei um die Kontrolle dieses Bereichs erweitert worden, so Lutzenberger. „Er hat die Anweisung, Leute, die er nutzungswidrig antrifft, wegen Hausfriedensbruch anzuzeigen.“

Und noch ein Punkt lag Anna Schneider am Herzen. Noch immer sei die Laufbahn nicht saniert. „Sie kann nicht mehr benutzt werden, deshalb finden die Bundesjugendspiele heuer nicht statt.“ Bei der Sanierung der Schule samt Außenbereich, darunter fällt auch die Laufbahn, handelt es sich um ein gefördertes Projekt. Laut Lutzenberger habe die Gemeinde trotz intensiver Kontakte zum Ministerium noch immer keinen Bescheid auf einen vorzeitigen Baubeginn.

