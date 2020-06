vor 18 Min.

Falsche Gitter am Hexenturm

Ein Bürger kritisiert die Metallteile, die an dem historischen Turm angebracht wurden

So mancher Altstadtbewohner hat sich in den vergangenen Tagen die Augen gerieben, angesichts der Veränderungen am Hexenturm. An den Turmfenstern wurden Gitter angebracht. „Das sieht scheußlich aus, wie Gitter aus dem Baumarkt. Ich bin überrascht, dass so etwas erlaubt ist an einem so wichtigen und denkmalgeschützten Wahrzeichen. Ich kann das nicht verstehen“, sagt ein Bewohner der Altstadt gegenüber dem LT. Sonst würde Besitzern von denkmalgeschützten Häusern alles vorgeschrieben, bis hin zur Farbe.

Hintergrund der Maßnahme ist laut Stadtpfarrer Michael Zeitler, dass die Privatterrasse der Bewohner des Hexenturms erheblich unter dem Kot von Tauben leiden, die sich an der Stelle häufig niedergelassen hätten, so der Geistliche. Der Hexenturm gehört der Pfarrgemeinschaft Mariä Himmelfahrt.

Die Ausführung der Arbeiten hat sich auch Stadtrat Axel Flörke (Landsberger Mitte), der auch Vorsitzender des Verschönerungsvereins Landsberg ist, angesehen. „Es ist nicht gerade die gelungenste Lösung“, kommentiert er die angebrachten Gitter. Das sei ein Thema für die Bauüberwachung, so Flörke. Bei der Stadt wurde auch zwischenzeitlich reagiert. „Die Gitter sollten eigentlich anders aussehen und in die Leibungen montiert werden. Die zuständige Kollegin hat diesbezüglich mit dem Eigentümer geredet“, informiert die Pressestelle der Stadt.

Stadtpfarrer Michael Zeitler sagte auf Nachfrage des LT, dass „ein Fehler“ bei der Ausführung passiert sei. Dieser wurde diese Woche bereits wieder rückgängig gemacht.(chmü)