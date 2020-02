12:24 Uhr

Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin

Eine Frau aus Gauting übergibt Betrügern einen vierstelligen Geldbetrag. Auch im Landkreis Landsberg sind die falschen Polizisten aktiv.

Von Thomas Wunder

Erneut haben sich Unbekannte im Landkreis Landsberg und in der Region als Polizisten ausgegeben und versucht, Senioren zu betrügen. Die Kripo Fürstenfeldbruck meldet mindestens 15 Fälle allein am Donnerstag. In einem Fall händigte eine 72-jährige Frau aus Gauting im Landkreis Starnberg in den Abendstunden ein vierstelliger Euro-Betrag an die Betrüger aus.

Der zweite Anrufer gibt sich als „Sonderermittler“ aus

Mit der oft angewandten Masche, bei der sich ein angeblicher Polizeibeamter am Telefon meldet und erklärt, dass eine Einbrecherbande im Wohnumfeld festgenommen wurde, kontaktierten im Laufe des Donnerstag unbekannte Betrüger mehrere Senioren, teilt die Kriminalpolizei mit. Erkennen die Opfer beim ersten Telefonat, dass Betrüger am Telefon sind und beenden das Gespräch, meldet sich kurze Zeit später ein anderer Mittäter, der sich fälschlicherweise als „Sonderermittler oder verdeckter Ermittler der Polizei“ ausgibt. Er bittet die Opfer bei den Ermittlungen gegen die Betrugsbande mitzuhelfen und bezieht sich auf den ersten Anruf.

Während die meisten Anrufer auch diesen Trick durchschauten und die Gespräche umgehend beendeten, übergab eine 72-jährige Frau aus Gauting einen vierstelligen Geldbetrag an einen vermeintlichen verdeckten Ermittler.

