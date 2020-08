19:04 Uhr

Falschparker am Ammersee gefährden Leben

Bei schönem Wetter staut sich der Verkehr in den Gemeinden rund um den Ammersee, so wie in Utting. Josef Liebicher vom Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberland dokumentiert Verstöße.

Plus Die Parkplatzsuche am Ammersee kann schnell zur Geduldsprobe werden. Das rechtfertigt aber nicht, dass einige Besucher Regeln und Vorschriften ignorieren.

Von Dominik Stenzel

In Zeiten von Corona befinden sich die Sehnsuchtsorte vieler Menschen unweit der eigenen Haustür. Aufgrund der unsicheren Lage – teils gibt es Reisewarnungen für andere Länder – machen viele lieber Urlaub in Deutschland. Das spüren auch die Gemeinden am Westufer des Ammersees, wo in diesen Tagen noch mehr los ist als ohnehin schon, mit allen damit verbundenen Problemen. Das beginnt mit der Parkplatzsuche. Die kann besonders an heißen Tagen – wenn alle Abkühlung suchen – schnell zur Geduldsprobe werden. Für die Besucher ist das ärgerlich. Das kann aber auf keinen Fall rechtfertigen, dass sich einige nicht an Regeln und Vorschriften halten. Und ihr Auto einfach irgendwo abstellen.

Bei Badeunfällen geht es oft um Sekunden

In Utting, Schondorf und Eching finden Anwohner und Bürgermeister deutliche Worte für die derzeitige Situation. Sie sei chaotisch, grenzwertig und an manchen Stellen sogar gefährlich. Vor allem wenn Badegäste mit ihren Fahrzeugen die Anfahrtswege von Rettungsfahrzeugen blockieren, stehen Menschenleben auf dem Spiel. Bei Badeunfällen geht es oft um Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden. Auch jene, die leichtsinnig oder mutwillig die Zufahrt behindern oder blockieren, weil sie anderswo keinen Parkplatz gefunden haben, könnte es betreffen. Das sollten die Gäste nicht vergessen.

Die Kommunen unternehmen einiges, um das Problem in den Griff zu bekommen. Halteverbotszonen und Hinweisschilder scheinen jedoch längst nicht jeden zu interessieren. Daher bleiben nur hartnäckige Kontrollen sowie hohe Strafen für die Parksünder.

