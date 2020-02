Fasching in Untermühlhausen: Ein schöner Geburtstag

Zum 20. Mal schlängelte sich heuer ein Gaudiwurm durch Untermühlhausen. Dank einer tollen Dorfgemeinschaft, wie LT-Redakteur Dominic Wimmer findet.

Schöner hätte der Geburtstag kaum gefeiert werden können. Super Sonnenschein, super Stimmung, schwacher Sturm, spannende Themen. Der 20. Faschingsumzug in Untermühlhausen war ein tolles Jubiläum und man kann dem Faschingsteam gratulieren. Seit Jahren sorgen sie dafür, dass der kleine, beschauliche Penzinger Ortsteil zur Narren-Hochburg in der Region wird. Das zeigt die Teilnahme von Gruppen, die zum Teil über 50 Kilometer mit ihren Wagen anreisen und aus mehreren Landkreisen kommen. Untermühlhausen hat einfach Tradition. Und das liegt an einer tollen Dorfgemeinschaft, die anpackt.

Häme für den Gaudiwurm in Landsberg

Eine Tradition, die eigentlich auch Landsberg mit seinem Fasching hat. Eigentlich. Denn die Große Kreisstadt kann nicht hinschmecken an Dörfer wie Untermühlhausen oder Igling (wo nur alle zwei Jahre ein Umzug steigt, dafür aber mit sauberer Organisation). Zwar bemüht sich der Faschingsverein Licaria redlich, den Umzug am Lumpigen am Leben zu erhalten. Aber groß gefeiert wurde der Umzug am Lumpigen nicht. Es ergoss sich in sozialen Netzwerken dafür kübelweise Häme für den kleinen Gaudiwum, der auch stimmungstechnisch nicht gerade glänzen konnte. Trotzdem gaben sich einige Gruppen in Landsberg sehr Mühe mit ihren Kostümen und hatten nette Themen. Aber das Spektakel am Lech wirkte recht verkrampft. Das liegt zum einen an sämtlichen Bedenkenträgern und auch an einigen Anwohnern, die die närrische Feierei mit großen Wagen nicht haben wollen. Und vielleicht sollte der Faschingsverein auch mal überlegen, ob eine Bekanntgabe der Preisträger Wochen nach dem Fasching – da ist fast schon Ostern – Sinn macht.

Alles zum Umzug in Untermühlhausen: Fasching in Untermühlhausen: Eine Überraschung zum Jubiläum

Themen folgen