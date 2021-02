vor 13 Min.

Faschingsfotoaktion: Mit dem LT Krapfenpakete gewinnen

Das Landsberger Tagblatt verschenkt zusammen mit der Bäckerei Manhart in der Faschingszeit Krapfen. Schicken Sie uns Ihre Faschingsfotos.

Von Dominic Wimmer

Landkreis Lachen, Tanzen, Feiern, Verkleiden: Normalerweise würde die Faschingshochburg Landsberg in wenigen Tagen das große Finale starten. Doch leider hat der Spaß in diesem Jahr ein Loch: Wegen Corona gibt es 2021 keine Faschingsbälle, -umzüge oder -partys. Schon vor Monaten wurden alle Veranstaltungen abgesagt. Doch das Landsberger Tagblatt möchte trotzdem ein klein wenig Faschingsstimmung verbreiten, damit der Lockdown nicht ganz so langweilig wird. Wir starten mit der Landsberger Bäckerei Manhart eine Faschingsfotoaktion. Ab dem Lumpigen Donnerstag gibt es jeden Tag zwei Krapfenpakete zu gewinnen. Schicken Sie uns Ihre schönsten, lustigsten, besten Faschingsselfies der vergangenen Jahre.

Konfetti, Schminke, Musik, Kostüme – und natürlich Krapfen: Das Gebäck gehört zur fünften Jahreszeit einfach dazu und lacht Käufern in Bäckereien und Konditoreien im Landkreis Landsberg und der Region entgegen. Bei der Landsberger Traditionsbäckerei Manhart gibt es sechs verschiedene Sorten. „Der Kunde will ihn groß und der Biss muss stimmen. Er braucht einen hellen Rand und die Füllung ist natürlich auch ganz wichtig“, sagt Manhart-Chef Michael Gerum zu der Frage, was den perfekten Krapfen ausmacht.

Das Gebäck werde aus einem Hefeteig ohne Treibmittel oder Zusatzstoffe gefertigt. Für den hellen Teig benötige man besonders viele Eigelbe. „Das darf keine gebackene Semmel sein, sondern muss wirklich ein lockerer Hefeteig sein. Wenn der Krapfen leicht ist, sinkt er nicht so tief ins Fett ein. Und dadurch entsteht auch der helle Rand“, so Michael Gerum weiter.

Leckere Krapfen-Pakete gibt es jeden Tag von der Bäckerei Manhart im LT zu gewinnen.. Bild: Thorsten Jordan

Je leichter der Krapfen sei, desto bekömmlicher sei er auch, weil er nicht so stark mit Fett vollgesogen sei. „Ein guter Krapfen ist einfach ein handwerkliches Produkt“, betont der Landsberger Bäckermeister und die Arbeit könne je nach Sorte aufwendig sein. Die Bäckerei Manhart bietet unter den sechs Sorten auch Krapfen mit Mango-Konfitüre an und die wird selbst hergestellt.

So läuft die Faschingsfotoaktion des Landsberger Tagblatts ab

Jetzt, in der eigentlichen Faschingszeit – liebe Leserinnen, liebe Leser, können Sie in den Genuss der kompletten Krapfenpalette kommen. Das LT verschenkt am Lumpigen Donnerstag, am Rußigen Freitag, am Faschingssamstag, am Rosenmontag und am Faschingsdienstag jeden Tag zwei Krapfenpakete (à sechs Stück). Das Einzige, was Sie tun müssen, um die Chance auf einen Tagessieg zu haben: Schicken Sie uns direkt ab heute per Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de Ihr schönstes Faschingsbild der vergangenen Jahre – egal, ob vom Lumpigen in Landsberg, vom Faschingsumzug in Untermühlhausen, vom Handballerball oder von einem anderen Event. Das Gewinnerfoto eines jeden Tages erscheint in unserer Printausgabe sowie auf unserem Online-Portal und bei Facebook. Die Gewinner dürfen ihr Krapfenpaket in einer der 14 Manhart-Filialen abholen.

