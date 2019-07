00:33 Uhr

Feiern und Relaxen an der Promenade

Die Lechpromenade am Peter-Dörfler-Weg in Landsberg wird bei „Sommer am Lech“ zur Party- und Flaniermeile.

Der „Sommer am Lech“ feiert in Landsberg Premiere. Was dort geboten ist

Landsbergs schönsten Sonnenuntergang genießen in bester Biergartenatmosphäre, das ist von 9. bis 18. August beim „Landsberger Sommer“ am Lech möglich: Die Lechpromenade vom Flößerplatz, über den Peter-Dörfler-Weg bis hin zum Lechgarten wird zu Landsbergs größtem Biergarten, wie es in der Pressemitteilung vom Veranstalter Rebelz Sound heißt. Weitere Gastronomen und Geschäfte beteiligen sich an dem Event.

Die Gästes erwartet ein Rahmenprogramm mit Livemusik, regionalem Essen und Unterhaltungsangeboten für Kinder, es gibt auch Getränke- und Essensstände. „Ein großzügiges Angebot an Sitzmöglichkeiten sorgt für den entspannten Genuss und lädt zum Verweilen ein“, teilt der Veranstalter mit. Dabei unterstreichen diverse Künstler, die auftreten, die Atmosphäre dieser Landsberger Flaniermeile, heißt es in der Pressemitteilung. Auf der Bühne des Landoll Event Trucks werden allerlei Bands, Songwriter und DJs für das musikalische Angebot sorgen und die Besucher unterhalten. Für die Kleinen gibt es einen extra Kinderbereich im Lechgarten mit Hüpfburg und einem riesigen Fingerskatepark. Der Eintritt ist kostenfrei.

Los geht es am Freitag, 9. August, um 15 Uhr. Einheitlich Schluss ist an allen Tagen um 23 Uhr. Der Beginn ist an den beiden Samstagen und Sonntagen um 11 Uhr. Von Montag bis Mittwoch, 12. bis 14. August, geht es um 17 Uhr los. Am Donnerstag, 15. August, dem Feiertag, ist Beginn um 11 Uhr, und am Freitag 16. August wieder um 15 Uhr. Zusätzlich zum Landsberger „Sommer am Lech“ wird am Mittwochabend ein „Night Shift“ veranstaltet, um laut Veranstalter „das Herz der Altstadt und das dazugehörige Nachtleben wieder zu beleben“. Dort können alle Feierwütigen im Aquadrat, der Likkalounge, der Sonderbar und dem Moritz Landsberg gemeinsam eine After-Show-Party feiern. (lt)

