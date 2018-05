vor 31 Min.

Feilschen in der Frühlingssonne

Bei herrlichem Frühlingswetter strömten die Besucher am Pfingswochenende wieder zum Flohmarkt am Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten.

Die Schnäppchenjäger sind im Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten unterwegs. Damit sich das Wühlen lohnt, stehen viele schon in den frühen Morgenstunden auf.

Von Ulrike Reschke

Wenn sich an einem frühen Samstagmorgen eine Autoschlange beinahe Stoßstange an Stoßstange in Richtung Abfallwirtschaftszentrum bewegt, findet dort wieder der jährliche Flohmarkt statt. Wie sonst auch wollen die Anlieferer Gebrauchtes loswerden, jedoch in der Hoffnung, dafür noch einige Euro zu bekommen. Feuerwehrmänner weisen die Fahrzeuge auf die Parkplätze links und rechts der Straße ein, Radler haben das Glück, direkt ins Geschehen fahren zu dürfen. Im Gegenverkehr: erste Schnäppchenjäger mit zufriedenen Gesichtern und gefüllten Taschen.

Der Geruch von Kompost vermischt sich mit dem von Grillwürstchen

Nähert man sich der Senke und begibt sich in den unteren Teil der Anlage, um dort zu stöbern, mischt sich der Duft von Grillfleisch und Würstchen mit den Geruchsschwaden, die der riesige Grüngutabfallhaufen in unregelmäßigen Abständen ausstößt. „Irgendwann riecht man es nicht mehr“, sagen Mutter und Tochter, die einen Stand in der Nähe des Kompostbergs zugewiesen bekommen haben.

