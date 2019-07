19.07.2019

Ferienfahrten für Kinder

Pfadfinder bieten wieder Programm an

Die Pfadfinder des VCP Stamm Lechrain organisieren zusammen mit der DPSG Landsberg und dem Team von DB-Mietbus wieder einen Ferienbus für die Sommerferien. Wie schon in den vergangenen Jahren bieten die Jugendleiter an jedem Mittwoch der Schulferien eine Abenteuerfahrt für Kinder zwischen sechs und 15 Jahren an (Altersgrenzen sind flexibel).

„Bereits seit einigen Jahren wird bei uns im Stamm das Thema ‚Integration’ großgeschrieben“, berichtet Stammesleiterin Sophia Albrecht vom VCP Lechrain. „Ganz explizit möchten wir in diesem Jahr Kinder mit Migrationshintergrund einladen, an unseren Fahrten teilzunehmen“, so Albrecht. Hierfür könnten spezielle Fördergelder in Anspruch genommen werden, um eine kostenfreie Teilnahme für die Kinder zu ermöglichen.

Neben den Fahrten in das Legoland (31. Juli), den Skylinepark (14. August), den Klettergarten in der Höllenschlucht (21. August), den Wildpark Poing (28. August) und in das Bauernhofmuseum Illerbeuren (4. September) fährt der DB-Mietbus in diesem Jahr auch zum „Steiff Teddybärmuseum“ nach Giengen an der Brenz (7. August). Dort dürfen die Kinder eine Führung im Museum erleben und sogar einen eigenen Teddykopf basteln. Außerdem folgt an dem Tag der Besuch der Charlottenhöhle. Die Teilnahme bei dieser Fahrt ist bereits ab fünf Jahren möglich. (lt)

ist möglich unter www.vcp-lechrain.de oder über das Ferienprogramm der Stadt Landsberg.

