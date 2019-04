14:59 Uhr

Ferienzeit ist Baustellenzeit: Wo es im Landkreis Landsberg eng wird

Das Pflaster in der Herkomerstraße und am Hauptplatz in Landsberg wird ausgebessert. Die Fahrbahn ist auf eine Fahrspur verengt.

Eigentlich sollte es in den Osterferien ruhiger auf den Straßen zugehen. Warum es jedoch ziemlich

Von Dominic Wimmer

Gerade in den Ferien sollten Pendler doch schneller in die Arbeit kommen als sonst – falsch gedacht. Der Dienstag wurde für viele Autofahrer in Landsberg und Umgebung zur Geduldsprobe. Denn Ferienzeit ist Baustellenzeit.

Auf der Kreisstraße LL23 fanden zwischen Finning und Hofstetten Fahrbahnmarkierungsarbeiten statt, ein Tempolimit war die Folge. In Landsberg sorgten gleich mehrere Baustellen für Behinderungen: Im Bereich der Weilheimer Straße ist die Fahrbahn auf eine Spur verengt, die Epfenhauser Straße ist nach wie vor gesperrt. Auch über den Hauptplatz geht es nur einspurig - dort wird das Pflaster ausgebessert - und im Hinteranger sorgen Großbaustellen für Verzögerungen. Auch in der Schongauer Straße in Landsberg gibt es derzeit nur eine Fahrspur.

