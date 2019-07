vor 33 Min.

Fester Blitzer auf der B17: So fällt die Entscheidung des Stadtrats aus

Temposündern auf der Spur: Das städtische Ordnungsamt will auf der B17 unweit des großen Kreisverkehrs eine feste Blitzersäule errichten. Was der Stadtrat dazu sagt.

Von Gerald Modlinger

An der aus Richtung Augsburg kommenden Zufahrt in den Kreisverkehr im Landsberger Westen wird vorerst doch kein stationärer Blitzer errichtet. Der Landsberger Stadtrat sprach sich in seiner jüngsten Sitzung mit 11:10 Stimmen gegen den Bau einer Radarsäule auf der B17 aus.

Die Stadt geht davon aus, dass sich das Geschäft rechnen würde

Eine solche dauerhafte Geschwindigkeitsüberwachung sollte dazu beitragen, den Unfallschwerpunkt am Kreisverkehr zu entschärfen. Laut Ordnungsamt ereigneten sich dort in den Jahren von 2015 bis 2017 37 Unfälle – vom Blechschaden bis hin zu Zusammenstößen, bei denen Fahrzeuginsassen schwer verletzt wurden. Allerdings machte der Freistaat Bayern bislang keine konkreten Zusagen, bis wann ein stationärer Blitzer errichtet werden könnte. Daraufhin ergriff die Stadtverwaltung die Initiative und schlug dem Stadtrat vor, eine städtische Tempoüberwachung einzurichten. Ein dauerhaft betriebenes Messgerät würde zwar laut Ordnungsamtschef Ernst Müller rund 500.000 Euro kosten, dazu kämen jährlich rund 85.000 Euro Betriebskosten. Aber der finanzielle Aufwand würde durch die Einnahmen aus den Verwarnungsgeldern schnell hereinkommen.

Bis zu 600 Verstöße registriert die Polizei an dieser Stelle - pro Tag

Die Erfahrungen der Verkehrspolizei zeigten, dass an Spitzentagen bis zu 600 Tempoverstöße im Geschwindigkeitstrichter der B17 registriert wurden. Zwar nähmen die Verstöße in der Regel bald ab, wie sich etwa im Tempo-30-Bereich in der Münchener Straße zeige. Da seien die festgestellten Geschwindigkeitsübertretungen inzwischen auf ein Drittel der ursprünglichen Zahl gesunken. Müllers Berechnungen gehen jedoch davon aus, dass bei zunächst 30.000 Verstößen im Jahr und einem durchschnittlichen Verwarnungsgeld von 20 Euro die Ausgaben für die Radarsäule bereits nach einem Jahr wieder in der Stadtkasse wären.

Die wirtschaftlichen Gründe spielen keine Rolle

Die Frage der Wirtschaftlichkeit gab somit im Stadtrat keinen Anlass zu Diskussionen. Vielmehr ging es auch um die Verkehrssicherheit und um den Aufwand, den Feuerwehr und Rettungskräfte mit den zahlreichen Unfällen haben. Darauf wies beispielsweise Henrik Lüßmann (Grüne) hin. Da liege es doch nahe, die „Wertschöpfung“ vor Ort zu lassen und nicht später dem Freistaat zu überlassen, sollte dieser dann in einigen Jahren selbst einen solchen Blitzer errichten.

Allerdings: Eine knappe Mehrheit im Stadtrat war für das städtische Blitzen an der B17 nicht zu begeistern. Dieter Völkel (SPD) sah in der Geschwindigkeitsüberwachung eine Aufgabe für den Freistaat. Zwar könnten in diesem Fall auch „pekuniäre Gründe“ dafür sprechen, dass die Stadt diese Aufgabe übernehme. Man müsse dann aber auch befürchten, sich vielleicht auch mal um Dinge zu kümmern, die sich weniger bezahlt machten.

