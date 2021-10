FestivalderNationen

01.10.2021

Stargeiger Nigel Kennedy: Hier hält es keinen mehr auf dem Platz

Plus Virtuoses Konzert mit Stargeiger Nigel Kennedy zu Ehren Beethovens und der Saal tobt.

Von Alexandra Lutzenberger

Was sind das nur in diesem Jahr für Konzerte im Kursaal in Bad Wörishofen. Eines besser als das andere – kann man da nur sagen. Das Festival der Nationen bot und bietet in dieser Woche Künstler der Extraklasse, und der bekannte Stargeiger Nigel Kennedy gehört seit vielen Jahren zum festen Repertoire. Er hat dort eine große Fangemeinde, und so verwundert es kaum, dass es nicht erst zum Schluss des Konzerts das Publikum vor Begeisterung klatschend von den Sitzen riss. \u0009"Seite 25

