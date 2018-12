08:40 Uhr

Feuer in Landsberger Asylunterkunft ausgebrochen

In einer Asylunterkunft in der Iglinger Straße in Landsberg ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Dramatische Szenen in einer Asylunterkunft in Landsberg: Nachdem dort ein Feuer ausbrach, retteten sich Bewohner zum Teil durch einen Sprung aus dem Fenster.

In einer Unterkunft für Asylbewerber in Landsberg ist am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Feuerwehr konnten sich alle anwesenden Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dabei spielten sich dramatische Szenen ab, einige Asylbewerber retteten sich durch einen Sprung aus dem Fenster ins Freie. Vermutlich ist der Brand in einer Küche ausgebrochen. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle.

Die Bewohner werden nun in einer anderen Asylunterkunft in Kaufering untergebracht. Insgesamt leben 56 Menschen in der Unterkunft. (AZ)

13 Bilder So sieht es nach dem Brand in der Landsberger Asylunterkunft aus Bild: Thorsten Jordan