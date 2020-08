vor 33 Min.

Feuer in Wohnhaus: Wieder brennt es in Greifenberg

Das Feuer war in einem Wohnhaus in Greifenberg ausgebrochen.

In der Nacht auf Donnerstag brannte es in einem Wohnhaus in Greifenberg. Besteht ein Zusammenhang zu den Großbränden in dem Wohn- und Geschäftshaus?

Von Dominic Wimmer

Am späten Mittwochabend ist in einem Greifenberger Wohnhaus unweit des örtlichen Feuerwehrhauses ein Brand ausgebrochen. Erneut war ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Über das genaue Ausmaß des Schadens, Ursache und mögliche Verletzte liegen derzeit keine Informationen vor.

Schon am Wochenende brannte es in Greifenberg

Wie mehrfach berichtet, hatte es am vergangenen Wochenende in einem großen Wohn- und Geschäftshaus an Haupt- und Wankstraße zweimal gebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wird dort als Ursache Brandstiftung vermutet.

Der Schaden geht in die Millionen. 27 Wohneinheiten sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Dort untergebrachte Arztpraxen und Geschäfte sind derzeit ebenfalls geschlossen.

Ein ausführlicher Bericht über den erneuten Brand folgt.

