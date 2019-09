vor 4 Min.

Feuerattacke auf Jugendlichen am Ammerdamm

Ein Unbekannter hat einem Jugendlichen in Weilheim mit entflammten Gas attackiert.

Ein Unbekannter greift 15-Jährigen in Weilheim an. Der Jugendliche ist mit dem Fahrrad unterwegs, als ihm drei Männer entgegenkommen. Was dann geschah.

Ein 15-jähriger Weilheimer ist am Samstagabend in Weilheim von Unbekannten verletzt worden. Der Jugendliche war laut Polizeibericht gegen 19.45 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Ammerdamm unterwegs. Auf Höhe des Naturfreundehauses kamen ihm drei männliche Personen im Alter von etwa 25 Jahren entgegen.

Einer der drei richtete ein Deospray gegen ihn und zündete das Gas zuvor mit einem Feuerzeug an. Durch die Flamme, die entstand, wurden Haare und Augenbrauen des 15-Jährigen versengt. (lt)





Hinweise auf die Täter an die Polizeiinspektion Weilheim unter der 0881/640-0.

