Feuerwehr: Die neue Hilfsfrist geht an der Realität vorbei 

Wenn es brennt, muss es schnell gehen. Doch in Bayern geht es einigen offenbar nicht schnell genug. Haben bisher zehn Minuten ausgereicht, bis die Feuerwehr am Einsatzort sein muss, soll dies künftig in 8,5 Minuten möglich sein. Zum Vergleich: Die Rettungsdienste, deren Besatzung meist in Rettungswachen stationiert ist, haben zwölf bis 15 Minuten Zeit. Das passt so nicht zusammen.

Die Tätigkeit bei einer Freiwilligen Feuerwehr wird immer zeitaufwendiger, die Einsätze in einer ständig wachsenden Stadt wie Landsberg immer häufiger und vielschichtiger. Längst rückt die Feuerwehr nicht mehr nur zu Bränden aus. Viel zu oft sind es komplexe Brandmeldeanlagen, die einen Einsatz notwendig machen.

Die Stadt Landsberg unterstützt ihre Feuerwehr

Die Feuerwehrleute im Landkreis Landsberg sind rund um die Uhr in Bereitschaft, opfern ihre Freizeit bei Einsätzen, Übungen und Fortbildungen. Die eh schon schwer umsetzbare zehnminütige Hilfsfrist noch einmal um eineinhalb Minuten zu verkürzen, ist ein Schlag ins Gesicht der Ehrenamtlichen und geht an der Realität vorbei. Nur gut, dass Stadt und Gemeinden dieses Ehrenamt noch zu schätzen wissen und die Feuerwehren unterstützen.

