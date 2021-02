vor 42 Min.

Feuerwehr-Einsatz: Es brennt in einem Wohnhaus in Utting

In einem Wohnhaus in der Hechenwanger Straße hat es am Freitagvormittag einen Brand gegeben.

Gleich drei Feuerwehren waren im Einsatz. Feuer bricht unter dem Dach aus. Das bislang über das Feuer bekannt ist.

In einem Wohnhaus in der Hechenwanger Straße in Utting ist am Freitagvormittag ein Brand ausgebrochen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Momentan ist noch die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck vor Ort, um zu ermitteln, wodurch der Brand ausgelöst wurde.

In ersten Informationen war davon die Rede, dass das Feuer in einem Technikraum ausgebrochen sei und dass eine Person eine leichte Rauchvergiftung erlitten habe, das wurde jedoch am Nachmittag vom Polizeipräsidium Oberbayern nicht bestätigt. Das Feuer brach im Dachgeschoss aus, hieß es von der Feuerwehr. Der Alarm war gegen 9.30 Uhr ausgelöst worden, daraufhin rückten die Feuerwehren aus Utting, Schondorf und Dießen an, um den Brand zu bekämpfen. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet. (lt)

