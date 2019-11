vor 40 Min.

Feuerwehr-Großeinsatz in Firmengebäude in Kinsau

In einem Unternehmen wurde Rauch festgestellt. Was bislang bekannt ist.

Ein größerer Feuerwehreinsatz hat sich am Samstagmittag in Kinsau abgespielt. Die Feuerwehren im südlichen Landkreis wurden alarmiert, weil es in einer Firma in der Bahnhofstraße zu einer Rauchentwicklung unter einem Förderband gekommen war, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. In dem Unternehmen wird Altpapier sortiert. Personen waren nach ersten Informationen nicht in Gefahr. Ein Feuer sei nicht entstanden und die Feuerwehr habe die Lage unter Kontrolle. (lt)

Themen folgen