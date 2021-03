11:03 Uhr

Feuerwehr rückt wegen Wohnungsbrand in Schondorf aus

Die Feuerwehr musste am Freitagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schondorf ausrücken.

In Schondorf sind am Freitagabend mehrere Feuerwehren im Einsatz. Der Grund ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Großeinsatz in Schondorf: Am späten Freitagabend rückt die Feuerwehr aus dem Ort und der Umgebung zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße aus.

Nach Angaben der Polizei hatte eine 85-jährige Bewohnerin gegen 22 Uhr ihren Wasserkocher auf der heißen Herdplatte stehen lassen. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung und lokaler Flammenbildung. Die Feuerwehr konnte den kleinen Brand, der keinen größeren Schaden verursacht hatte, jedoch relativ schnell ablöschen. Alle zehn Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben laut Polizei unverletzt. (lt)

