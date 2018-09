13.09.2018

Feuerwehr zeigt, was sie kann

Die Landsberger Wehr möchte Jugendliche informieren

Landsberg Die Feuerwehr Landsberg ist eine freiwillige Feuerwehr. Daher ist sie auf Nachwuchs angewiesen, der sich ehrenamtlich für die Feuerwehr engagieren will. Wie in den vergangenen Jahren wurden laut Pressemitteilung wieder rund 300 Jugendliche im Alter von 14 Jahren persönlich über die Stadt angeschrieben und zu dem bevorstehenden Aktionstag der Feuerwehr eingeladen. Auch Flyer und Plakate hängen in der Stadt aus.

Am Freitag, 14. September, sind alle Interessierten eingeladen, am Aktionstag ab 18 Uhr teilzunehmen. Dieser richtet sich in diesem Jahr nicht nur an Jugendliche, sondern auch an Quereinsteiger (Erwachsene, die neu zur Feuerwehr kommen), Wiedereinsteiger (Feuerwehrleute, die nach einer Pause zurückkehren) und Doppelmitglieder (Feuerwehrdienstleistende, die in Landsberg beruflich tätig sind). Im Gerätehaus der Feuerwehr in der Saarburgstraße 2 wird über Organisation, Ausrüstung, Tätigkeiten und den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Landsberg informiert.

Unter dem Slogan „Anpacken statt abwarten!“ möchte Jugendwart Richard Wegele mit seinem Ausbilderteam für einen Beitritt zur Feuerwehr Landsberg werben. Die Mannschaft der Feuerwehr Landsberg bilde einen bunten Durchschnitt aus allen Berufsfeldern und Tätigkeitsbereichen ab, so Wegele. Vom Altenpfleger bis zum Zimmerer sei viel vertreten und jeder bringe sich mit seinen Fähigkeiten in der Feuerwehr ein. Denn auch die Aufgaben der freiwilligen Feuerwehren seien sehr vielfältig geworden und beinhalteten nicht mehr nur die Brandbekämpfung. In verschiedensten Notsituationen werde die Feuerwehr zu Hilfe gerufen: bei Unfällen, Hochwasser, verschlossenen Türen und vielem mehr. (lt)

