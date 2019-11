vor 50 Min.

Feuerwehreinsatz im Landsberger Industriegebiet

In der Justus-von-Liebig-Straße in Landsberg ist die Feuerwehr im Einsatz.

Großeinsatz der Feuerwehr im Landsberger Industriegebiet. Was der Grund dafür ist.

In einer Färberei einer Bandweberei in der Justus-von-Liebig-Straße in Landsberg hat es am Montagmorgen gebrannt. Wie die Polizei bestätigte, ging gegen 8.30 Uhr eine entsprechende Meldung in der Integrierten Leitstelle ein.

Weiter hieß es, aufgrund eines technischen Defekts sei ein Feuer in einer Maschine ausgebrochen. Der an der Maschine entstandene Sachschaden liege im "unteren sechsstelligen Bereich", so die Auskunft des kommissarischen Inspektionsleiters Michael Strohmeier. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. (ger)

