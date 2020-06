00:31 Uhr

Feuerwehrzentrum: Auftragsvergabe ist nicht einfach

Im neuen Feuerwehrzentrum in Pürgen sollen unter anderem Abrollbehälter des Landkreises untergebracht werden.

Für das Projekt in Pürgen gehen zum Teil keine Angebote ein

Der Landkreis will in Pürgen ein Feuerwehrausbildungszentrum für 4,8 Millionen Euro bauen. Profitieren davon sollen die mehr als 71 freiwilligen Wehren im Landkreis. Bei der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses sollten dafür drei Aufträge vergeben werden. In zwei Fällen war das allerdings nicht möglich und beim dritten lag man deutlich über der veranschlagten Summe.

Gleich zwei Tagesordnungspunkte zum Feuerwehrausbildungszentrum musste Landrat Thomas Eichinger ( CSU) in der vergangenen Sitzung des Kreisausschusses wieder von der Tagesordnung nehmen. „Für die Auftragsvergabe für die Fenster und Türen sind nur ungenügende Angebote eingegangen und für den Sanitärbereich wurde gar kein Angebot abgegeben. Übrig blieben einzig die Baumeisterarbeiten, die aber mehr Geld kosten werden als veranschlagt.

Laut Christian Kusch, Leiter des Hochbauamts im Landratsamt, wurden sieben Angebote abgegeben, von denen das günstigste bei 1,265 Millionen Euro lag und somit rund 260000 Euro über dem Kostenansatz liegt. „Der Markt bewegt sich derzeit auf dem Niveau. Wir bekommen keine Preise, die der Berechnung entsprechen“, äußerte Kusch.

Das Ausbildungszentrum wird nach der vorgestellten Planung eine Nutzfläche von über 3700 Quadratmetern haben. Darauf werden unter einem Dach unter anderem drei Unterrichtsräume und Büros, eine Atemschutzstrecke und ein Katastrophenschutzlager (unter anderem für Wechselladerfahrzeuge, Sandsäcke, Jodtabletten und vieles mehr) untergebracht. Im Außenbereich (teilweise überdacht) sind 31 Parkplätze und Übungsflächen inklusive Löschwasserzisterne geplant, ebenso ist eine zunächst unbefestigte Erweiterungsfläche vorgesehen.

Das Projekt hatte der Kreisausschuss nach mehreren Diskussionen Ende 2018 mit 8:5 Stimmen genehmigt. Nach derzeitigem Stand soll der Rohbau inklusive Fenstern bis Ende diesen Jahres stehen und die Fertigstellung ist für den Herbst 2021 vorgesehen. (chmü)

