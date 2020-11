vor 17 Min.

Finanzen in Landsberg: Kommen jetzt die Problemjahre?

Plus Wegen fehlender Steuereinnahmen verabschiedet der Landsberger Stadtrat einen Nachtragshaushalt. So mancher Stadtrat wagt eine düstere Prognose.

Von Thomas Wunder

Die Corona-Krise hat Landsberg finanziell nicht so stark getroffen, wie noch im April erwartet. Dennoch musste der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einen Nachtragshaushalt verabschieden. Heuer ist man mit einem blauen Auge davongekommen, war der Tenor bei den Stadträten. Doch die folgenden Jahre könnten weitaus schwieriger werden, weil noch höhere Steuerausfälle drohen und weiter kräftig investiert werden soll.

Landsberg muss 2020 wegen der Corona-Krise mit deutlich weniger Steuereinnahmen auskommen. Weil die Ausgaben nicht im gleichen Maße sinken, klafft eine Lücke im Haushalt. Deswegen ist im laufenden Jahr eine Anpassung notwendig. Das Gesetz sieht dafür einen Nachtragshaushalt vor. Das Jahresergebnis der Stadt schließt in diesem Jahr mit einem Minus von 7,34 Millionen Euro ab. Die liquiden Mittel schrumpfen zum Jahresende um 13 Millionen Euro auf 21 bis 23 Millionen Euro, wie Yvonne Fritzsche von der Kämmerei in der Sitzung des Stadtrats sagte. Die bisher geplante Kreditaufnahme in Höhe von 21,5 Millionen Euro sei nicht mehr notwendig. „Die Überschüsse aus den Vorjahren gleichen das diesjährige Defizit aus“, so Fritzsche.

Gibt es 2021 wieder staatliche Hilfen?

Heuer haben staatliche Hilfen die Mindereinnahmen bei der Gewerbe- und der Einkommensteuer verringert, sagte Fritzsche. Doch 2021 werde die Stadt deutlich weniger Steuereinnahmen erhalten und ob es staatliche Hilfen gebe, sei offen. In diesem Jahr hätten größere geplante Investitionen noch nicht verwirklicht oder auf die nächsten Jahre verschoben werden können.

Eine Grundschule soll in die Schlossbergschule (hinten) einziehen. Der flache Anbau wird dann abgerissen. Bild: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) fasst die aktuelle Situation so zusammen: „Besser als befürchtet, aber kein Grund zur Entspannung.“ Es gelte weiterhin vorsichtig zu agieren. Dennoch stünden vielfältige Themen in den kommenden Jahren an. Als Beispiele nannte sie am Tag nach der Sitzung im Gespräch mit unserer Zeitung unter anderem die Sanierung und den Umbau der Schlossbergschule, die Sanierung des Neuen Stadtmuseums, den sozialen Wohnungsbau (unter anderem am Wiesengrund), den neuen Lechsteg sowie den Neubau der Kindertagesstätten auf dem Gelände des neuen Stadtviertels Urbanes Leben am Papierbach und am Reischer Talweg.

Am Wiesengrund sind weitere Wohngebäude geplant. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Auch die Stadträte richteten den Blick nach vorne. Der Nachtragshaushalt sei notwendig und richtig, war die Meinung. Stefan Meiser (ÖDP) kritisierte, dass kein richtiges Einsparen erfolgt sei. „Alle Maßnahmen fallen uns in den nächsten Jahren wieder auf die Füße.“ Haushaltsreferent Christian Hettmer (CSU) sagte, die problematischen Jahre stünden der Stadt erst bevor. „2021 und 2022 wird es bitter“, war seine Vorhersage. Jedes Jahr weise der Haushalt ein riesiges Investitionsbudget auf, das am Ende nicht verwirklicht werden könne. Auch für das kommende Jahr sei das der Fall. Schon jetzt seien rund 25 Millionen Euro eingeplant.

Lob für die Landsberger Stadtverwaltung

Christoph Jell (UBV) lobte die Arbeit der Stadtverwaltung, die ein schwieriges Jahr hinter sich habe. „Der Weg war richtig, weil wir ein Ergebnis haben, das nicht so schlimm ist, wie wir geglaubt haben.“ Auch er sprach die heuer nicht getätigten Investitionen an. Auch ohne die Corona-Krise hätte die Stadt die rund 40 Millionen Euro, die investiert werden sollten, nicht schultern können. „Wir sind mit einem extra blauen Auge davongekommen“, sagte Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne). Es habe der Stadt gutgetan, dass 2020 nicht alles geschafft wurde, was man sich vorgenommen hatte.

Dazu zählt unter anderem der Kauf von Grundstücksflächen auf dem Uniper-Gelände im Landsberger Osten. Wie berichtet, hatte das Unternehmen diese der Stadt angeboten. Der Stadtrat schlug das Kaufangebot jedoch aus. Wie Doris Baumgartl auf Nachfrage sagte, sei dies auch eine der Investitionen, die heuer nicht getätigt wurde.

