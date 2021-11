Die Gemeinde Finning vermisst ihre Ortsschilder

Unbekannte entwenden in Finning mehrere Ortsschilder. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Gemeinde Finning vermisst einige ihrer Ortsschilder. Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Deswegen hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntag war aufgefallen, dass im gesamten Ortsbereich von Finning diverse Ortsschilder entwendet wurden. Zwei der Schilder konnten zwischenzeitlich wieder aufgefunden werden, teilt die Polizei mit. Die übrigen Schilder sind bislang noch nicht wieder aufgetaucht.

Von den Tätern wurden folgende Ortsschilder entwendet: Finning in Richtung Schwifting; Finning in Richtung Schöffelding; Finning in Richtung Achselschwang; Finning in Richtung Entraching; Finning in Richtung Hofstetten; Finning in Richtung Neufinning und Finning in Richtung Obermühlhausen.

Tatorte über ganz Finning verteilt

Der entstandene Schaden konnte bislang noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte aber laut Polizei deutlich im dreistelligen Bereich liegen. Der genaue Tatzeitraum konnte aufgrund der Verteilung der Tatorte über das ganze Ortsgebiet nicht weiter eingegrenzt werden. Da diese Diebstähle einen nicht ganz unbedeutenden logistischen Aufwand darstellen ist anzunehmen, dass die Täter eine ganze Weile im Ortsbereich Finning unterwegs waren, teilt die Polizei mit.

Die Polizei Dießen bittet in diesem Fall um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung unter Telefon 08807/9211-0.

