10:04 Uhr

Finning: Die Staatsstraße wird fünf Wochen saniert

In Finning wird ab Montag die Staatsstraße in Richtung Schondorf saniert.

Bei Finning stehen umfangreiche Straßenbauarbeiten an. Alles Wichtige zur Sperrung auf einen Blick.

Fünf Wochen lang wird es dauern, bis die Fahrbahn der Staatsstraße 2346 östlich von Finning saniert ist. Wie das Straßenbauamt Weilheim mitteilt, wird die Fahrbahn ab Montag, 29. April, ab der Windachbrücke in Richtung Schondorf bis zur Einmündung der Kreisstraße LL3 in die Staatsstraße 2346 auf einer Länge von 1,5 Kilometern instandgesetzt.

Die Maßnahme sei notwendig, so das Straßenbauamt weiter, da die Fahrbahn starke Schäden aufweist. Zudem wird die Einmündung der LL 3 in die St 2346 aus Gründen der Verkehrssicherheit umgestaltet. Die Baukosten der Maßnahme betragen rund 320.000 Euro und werden komplett vom Freistaat Bayern getragen.

Die Arbeiten können aufgrund der geringen Fahrbahnbreite aber nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Der Verkehr wird daher über die umliegenden Staats- und Kreisstraßen umgeleitet. Die Einmündung der LL3 in die St 2346 kann über eine Behelfsstraße in Richtung Achselschwang/LL23 umfahren werden. Witterungsbedingte Verschiebungen sind aber möglich. Die Vollsperrung des gesamten Abschnittes tritt dann ab Montag, 6. Mai, in Kraft. (lt)

