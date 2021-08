Filmemacher Wolf Gaudlitz: Sein Cinemamobil brennt bei Finning ab

Plus Viele Kinofans aus dem Landkreis Landsberg kennen das Cinemamobil von Wolf Gaudlitz. Bei Finning brennt sein Fahrzeug komplett aus. Den Humor verliert er trotzdem nicht - und will weitermachen.

Drama um den Filmemacher Wolf Gaudlitz: Der Betreiber des im Landkreis Landsberg bekannten Cinemamobils musste am Freitag mitansehen, wie sein Mobil bei Finning abbrannte. „Es war wie eine Art Gotterdämmerung“, so der 66-jährige Münchner im Gespräch mit dem LT. Der Kosmopolit und Autor konnte ein klein wenig Material aus seinem brennenden Fahrzeug retten und fotografierte das Abbrennen und die Löscharbeiten noch.