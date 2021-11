Finning

16:02 Uhr

Finning: Die Pläne für das Zeltplatzgebäude werden konkret

Am Windachspeicher bei Finning soll ein Jugendzeltplatz entstehen. Die Pläne für das Wirtschaftsgebäude wurden nun im Jugendhilfeausschuss vorgestellt.

Plus Das Wirtschaftsgebäude auf dem Zeltplatz beim Windachspeicher soll nun kleiner werden als zunächst geplant. Warum sich das nicht auf die Kosten auswirkt.

Von Dominik Stenzel

Am Windachspeicher bei Finning soll bald ein Jugendzeltplatz entstehen – so lautet der Wunsch des Landsberger Kreisjugendrings (KJR). In einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses stellte Christian Kusch, der für den Hochbau zuständige Abteilungsleiter im Landsberger Landratsamt, die Pläne für das dazugehörige Wirtschaftsgebäude vor. Dieses soll kleiner werden als ursprünglich geplant, aber trotzdem genauso viel kosten. Welcher „Kardinalfehler“ laut Landrat Thomas Eichinger ( CSU) begangen wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen