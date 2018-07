vor 41 Min.

Finning-Jubiläum mit Wettkampf, Witz und Knalleffekt

Am Anfang ist so ein Maßkrugstemmen für die Teilnehmerinnen noch eine ganze entspannte Angelegenheit...

Beim Bayerischen Abend war das ganze Repertoire bayerischen Entertainments zu erleben. Heute und morgen geht es noch weiter.

Von Gerald Modlinger

Nach dem ausverkauften Zelt beim Auftritt der Kabarettistin Martina Schwarzmann war am Freitagabend auch der Bayerische Abend beim Finninger Jubiläumsfest ein Besuchermagnet. Und für manche geriet er auch zur schweißtreibenden Angelegenheit, bevor ein Gewitter niederging: Und zwar für die bayerischen Dreikampfmannschaften.

Halten, Kraxeln, Stapeln

In welchen Disziplinen sich die die Teams aus Hofstetten, Windach, Schondorf, Schöffelding, Pürgen, Vilgertshofen und natürlich aus Finning selbst messen mussten, daraus machte man ja lang ein Geheimnis. Dass Maßkrugstemmen dabei sein werde, war absehbar, weniger aber schon, dass dabei auch die Damen aus den gefordert waren. Vom Biertischkraxeln hatte man auch schon mal gehört, aber dann standen auf der Bühne mitten im Zelt plötzlich drei Kälber-Iglus. Wieder ein Fall für die Tierschutzorganisation „Peta“, die Finning schon einmal wegen seines Ortsnamens im Visier hatte? Nein, in der dritten Disziplin (“All in Iglu“) ging es darum, wie viele Personen in einem solchen Plastikhäuschen Platz finden können. Wenn man ordentlich stapelt, sind es schon mehr als 20 und mehr als 20 Runden kann man übrigens in den vorgegebenen zwei Minuten um einen Biertisch kraxeln. Und zwei Minuten wiederum sollte man schon einen gefüllten mit ausgestrecktem Arm halten können, um die Chancen einer bayerischen Dreikampfmannschaft um einen vorderen Platz zu wahren. Auf einem solchen landeten die Schöffeldinger (3), die sich insbesondere darüber freuten, die Konkurrenten aus Windach hinter sich gelassen zu haben und der erste Platz musste wegen Punktegleichheit per Armdrücken zwischen Hofstetten und Finning ermittelt werden.

Nicht nur Sport

Außerhalb der sportlichen Konkurrenz gab es aber noch mehr typisch Bayerisches zu erleben. Bürgermeister Siegfried Weißenbach zapfte das erste Fass Maisacher Bier an, und ließ es dabei auch ein bisschen spritzen, die Hofstettener Trachtler tanzten, plattelten und sorgten mit ihren Goaßlschnalzern für Knalleffekte über den Köpfen der Gäste und weil Landrat Thomas Eichinger zu spät kam, sollte er das Unterhaltungsprogramm noch mit einem Witz bereichern - über einen Landrat, der bei einem Priesterjubiläum zu spät kam. Für die Musik hatten die Finninger gleich drei Kapellen aufzubieten. Die Musikvereine aus Windach und Eresing und am späteren Abend sorgten die Schöffeldinger dann auch mit zahlreichen Pop- und Schlagerklassikern für Unterhaltung, während sich das Geschehen dann allmählich in die Bar verlagerte.

So geht es weiter

Heute ist untertags beim Familientag vor allem auch für Kinder einiges geboten (12 bis 17 Uhr), ab 21 Uhr spielt im Zelt die Bayern3-Band, bevor nach vermutlich sehr kurzer nächtlicher Ruhephase um 6 Uhr der Weckruf für den Festsonntag mit Gottesdienst und Umzug ertönt.

Themen Folgen