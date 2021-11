Finning

vor 9 Min.

Schildbürgerstreich mal anders: Wer hat sieben Ortsschilder in Finning gestohlen?

Plus Die oberbayerische Gemeinde Finning vermisst ihre Ortsschilder. Zwei Schilder sind wieder aufgetaucht. Was Bürgermeister Siegfried Weißenbach und die Polizei sagen.

Von Oliver Wolff

Die meisten, die mit dem Auto nach beziehungsweise durch Finning fahren, dürften sich wundern, warum die Gemeinde mit knapp 2000 Einwohnern am Ortsrand keine gelben Schilder hat. Unbekannte haben nämlich am Wochenende sieben Ortsschilder gestohlen. Nur die Metallrahmen steht noch am Straßenrand. In Oberbayern ist solch ein Diebstahl kein Einzelfall: Schon seit ein paar Jahren verschwinden Ortsschilder von Städten und Gemeinden. Für die kleine Gemeinde Finning könnte der Schilder-Klau teuer werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen