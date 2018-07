17:34 Uhr

Finning feiert seine Geschichte

Die Gemeinde Finning wurde vor 1200 Jahren erstmals urkundlich erwähnt. Drei Tage lang wurde dieses Jubiläum gefeiert. Mit einem Bayerischen Abend, einem Festumzug und viel guter Laune.

Von Frauke Vangierdegom

74 Vereine, darunter fünf Musikkapellen, nahmen teil am Festumzug, der den Höhepunkt der 1200-Jahr-Feierlichkeiten in Finning darstellte. Teilnehmer wie Zuschauer trotzten dem unbeständigen Wetter, das sich zum Festwochenende eingestellt hatte. Das einzige Nass aber, das am Sonntagnachmittag die Straßen benetzte, stammte aus einer alten Feuerwehrspritze der Feuerwehr Pflaumdorf.

Kamen die Festzeltbesucher und die Teilnehmer am bayerischen Dreikampf noch gehörig ins Schwitzen, richtete sich gestern so manch banger Blick gen Himmel. Immer wieder schoben sich dunkle Wolken vorbei, aus denen aber während des Umzugs kein Tropfen fiel. Dem Wetter geschuldet war der Familiennachmittag am Samstag ins Festzelt verlegt worden und auch der Festgottesdienst fand im Zelt statt.

Maßkrugstemmen und Biertisch-Kraxln

Der Freitagabend begann mit einem Sternmarsch der Kapellen aus Entraching, Schöffelding, Windach und Eresing, die sich auf dem Sportplatz zum Gemeinschaftschor unter der Leitung von Fabian Dreer trafen. Im Festzelt sorgte erst die Musikkapelle Windach für Stimmung, bis Bürgermeister Siegfried Weißenbach mit vier kräftigen Schlägen das offizielle Fass Bier anstach und sich in einer kurzen Ansprache bei allen bedankte, die zum Gelingen der 1200-Jahr-Feier beigetragen haben. Neun Mannschaften aus Utting, Schondorf, Schöffelding, Schwifting, Windach, Pürgen, Vilgertshofen, Hofstetten und Finning waren angetreten, den Bayerischen Dreikampf-Meister unter sich auszumachen. Unter den gestrengen Augen des Schiedsrichters Maik Renger und seiner Helfer maßen sich zunächst die Frauen im Maßkrugstemmen. Ihnen gleich taten es dann die Männer.

Angefeuert von den Sprechchören ihrer Mannschaftskameraden kamen gleich im Anschluss die Burschen gehörig ins Schwitzen, als es galt, in der Disziplin „Biertisch-Kraxln“ einen solchen bäuchlings in zwei Minuten möglichst oft zu umrunden, ohne den Boden zu berühren. Ein bisschen Zeit zum Verschnaufen blieb im Anschluss, denn die Blaskapelle Eresing, die mittlerweile auf der großen Bühne Platz genommen hatte, spielte zünftig auf.

Ab ins Kälber-Iglu

Unter den Augen von Landrat Thomas Eichinger, der mit einiger Verspätung im Festzelt eingetroffen war, hieß es dann in der dritten Disziplin so viele Menschen in ein Kälber-Iglu zu stopfen wie möglich. Spätestens hier machten die auch am späten Abend immer noch sehr hohen Temperaturen den Teilnehmern gehörig zu schaffen. Sogar ein kurzer Sanitätseinsatz aufgrund eines Schwächeanfalls war nötig.

Als Dreikampf-Sieger konnten schließlich die Burschen und Mädel aus Finning ermittelt werden. Dazu allerdings war, aufgrund des Punktegleichstandes mit Hofstetten, eine vierte Disziplin notwendig: das Armdrücken. Dabei setzte sich Markus Schlögl aus Finning gegen Konrad Schöpf durch. Für Unterhaltung zwischen den Wettkämpfen sorgten neben den Goaßlschnalzern auch die Trachtler aus Hofstetten mit Plattln und Tanzen. Mit Schlagerklassikern und Popmusik, gespielt von der Blaskapelle aus Schöffelding, ging der Abend zu Ende.

Umzug durch den Ort

Am Samstagnachmittag standen die Zeichen ganz auf Familiennachmittag und Jubiläumsschießen, das Uschi Volkmer für sich entscheiden konnte, und am Abend herrschte Partystimmung im Bierzelt. Sichtlich gute Laune hatten auch am Sonntag die Teilnehmer und Besucher des Festumzugs. Angeführt von der Blaskapelle Entraching setzten sich die 74 Gruppierungen nach einem Böllerschuss in Bewegung, darunter zwei Ehrenkutschen, mit dem Bundestagsabgeordnetem Michael Kießling und dem stellvertretenden Landrat Peter Ditsch sowie dem Bürgermeister.

Aus Finning selbst und aus den angrenzenden Gemeinden waren viele gekommen, um zum 1200. Geburtstag zu gratulieren. Am Ende des Zuges wiesen die Kinder des Waldorfkindergartens Finning schon mal auf den nächsten großen Festumzug hin, der in 100 Jahren, dann zum 1300-jährigen Bestehen der Gemeinde, stattfinden soll. „In jedem Ende steckt ein Anfang. Auf die nächsten 1200 Jahre im schönen Finning“, war auch zu lesen. Das für den Abend vorgesehene Ballonglühen wurde witterungsbedingt abgesagt. Seinen Abschluss findet das Festwochenende heute mit einem Politischen Abend mit Bayerns Umweltminister Marcel Huber.

