vor 27 Min.

Fliegen mit Kinderstimmen

Jugend der Städtischen Sing- und Musikschule ist im Rathaus zu erleben

Von Romi Löbhard

Sie sind die Wiege des Chorgesangs, hier werden kindliche und jugendliche Stimmen so ausgebildet, dass sie später hervorragende Chöre unterstützen können: Es sind die Kinder- und Jugendchöre der Städtischen Sing- und Musikschule Landsberg, die jetzt bei einem kleinen Konzert mit dem Titel „Fly With Me“ im Festsaal des Historischen Rathauses zeigten, was sie bei ihren Lehrern Cornelia und Matthias Utz schon alles gelernt haben.

Beispiel „Singbande“: Sechs Jahre ist es her, dass Matthias Utz, Musiklehrer am Schongauer Welfengymnasium und unter anderem Leiter des Landsberger Vocalensembles, diesen Chor „nur für Jungs“ gegründet hat. Mittlerweile gibt es zwei Singbanden, und die ersten müssen schon pausieren, wie Utz verriet. „Sie sind gerade im Stimmbruch.“ Beim Konzert flogen die Landsberger Sängerknaben gemeinsam mit den Zuhörern „Über den Wolken“ ab in den Wilden Westen und nach New York. Sie ließen 99 Luftballons fliegen, kommandierten die stets ungewaschene Jule ab in die Badewanne, schilderten frei nach den Wise Guys, wie es sich mit einem Ohrwurm lebt, verlangten nach „Applaus, Applaus“.

Den bekamen auch Jugendchor und Jugendkammerchor, Chöre, die wie der Gegenentwurf zu den Singbanden wirken, weil es rein weibliche Ensembles sind. Woran das liegt, ist schwer zu sagen. Wohl kaum an Leiterin Cornelia Utz, die stets vehement agiert und damit eigentlich auch Jungs begeistern könnte. Aber vielleicht rücken doch einmal ein paar derzeitige stimmbrüchige Mutanten der Singbanden nach. Der Qualität tat das männliche Fehlen keinen Abbruch. Die beiden Chöre hatten rein englische Chorliteratur einstudiert. Neben dem titelgebenden „Fly With Me“ waren das arrangierte Stücke aus Musicals, der Popkultur und zeitgenössische Chorsätze.