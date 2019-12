15:57 Uhr

Fliegende Weihnachtsmänner auf dem Hauptplatz

Sie kommen jedes Jahr auf den Landsberger Christkindlmarkt: Die „Fliegenden Weihnachtsmänner“ sind Soldaten aus der Region und arbeiten für den guten Zweck.

Die „Fliegenden Weihnachtsmänner“ sind wieder beim Christkindlmarkt in Landsberg stationiert: Soldaten verkaufen Fliegertee, Kinderpunsch, Crêpes und Bratwürstl zugunsten des Kinderhospiz St. Nikolaus in Memmingen und des SOS-Kinderdorfs in Dießen. Ins Leben gerufen hatte die Aktion das ehemalige Lufttransportgeschwader 61 aus Penzing.

Jetzt arbeiten hier täglich 13 Helfer aus den umliegenden Kasernen für den guten Zweck und bewirten die Gäste aus Nah und Fern. Oberbürgermeister Mathias Neuner, der selbst als Obergefreiter seinen Grundwehrdienst in der Welfenkasere leistete, begrüßte die freiwilligen Helfer. Marlies Breher (Vorstandsvorsitzende) vom Kinderhospiz lobte das Engagement vor Ort. (lt)

