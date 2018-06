vor 18 Min.

Fliegerbombe am Bahnhof Weilheim wird am Abend entschärft

In der Nähe des Bahnhofs in Weilheim wurde heute Vormittag eine Fliegerbombe gefunden.

In Weilheim wurde eine Fliegerbombe gefunden. Der Bereich um den Fundort am Bahnhof ist gesperrt. 3500 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen.

Von Thomas Wunder

Bei Bauarbeiten am Bahnhof in Weilheim ist am Mittwochvormittag eine Fliegerbombe gefunden worden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte, handelt es sich um eine 500 Kilo schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Fliegerbombe ist 500 Kilogramm schwer

Der Radius für den Gefahrenbereich wurde von Kampfmittelräumdienst und Polizei auf 500 Meter festgelegt. Nach Angaben der Polizei sind etwa 3500 Menschen davon betroffen, die seit 14.30 Uhr ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Entschärfung der Bombe ist gegen 18 Uhr geplant.

Das Landratsamt Weilheim hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Diese ist unter der Nummer 0881/6811100 zu erreichen. Den Evakuierungsplan des Landratsamtes Weilheim können Sie hier herunterladen: 2706 Evakuierungsbereich_LRA WM.pdf

Der Zugbetrieb wurde eingestellt. Laut Deutscher Bahn ist auf den Strecken Murnau - Oberammergau, Tutzing - Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen - Ehrwald kein Zugverkehr möglich. Die Züge werden an den Bahnhöfen zurückgehalten. Ein eingeschränkter Schienenersatzverkehr mit dem Bus ist eingerichtet. Der Bahnhof Weilheim kann wegen der weiträumigen Absperrung nicht mehr angefahren werden. Es kommt zu Zugausfällen und Verspätungen. Die Bahn rät dazu, Fahrten auf den betroffenen Strecken wenn möglich zu vermeiden.

Themen Folgen