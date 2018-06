Flüchtlingspolitik: Die Retter braucht es weiter

Armes Abendland! Stephanie Millonig kritisiert den Umgang mit den Helfern der Mission Lifeline, die nur Menschen retten wollen und dafür jetzt am Pranger stehen.

Manche sehen halb Afrika oder den Mittleren Osten vor den Toren Europas stehen und prophezeien angesichts der Migrationsbewegungen den Untergang des Abendlandes. Es stellt sich eher die Frage, wie viel vom Abendland und seinen Werten noch übrig ist, wenn sehenden Auges zugelassen wird, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und die, die helfen wollen, kriminalisiert werden.

Menschen in den sicheren Hafen bringen

Was hat Claus-Peter Reisch getan? So wie Mission Lifeline es darstellt, hat er sich geweigert, Menschen in Folterlager zurückzuschicken. Reisch verweist auf die Seefahrer-Regel, dass er aus Seenot Gerettete in den nächsten sicheren Hafen bringen muss. Und das war für den Kapitän, der sicher mehr um die Realität in den Folterlagern weiß als mancher Politiker, nun mal nicht Tripolis. Zu versuchen, ihn dafür rechtlich zu belangen, ist schändlich.

Armes Abendland!

Freilich geht es in dieser Sache sicher nicht um die Person Reisch oder die lächerliche Zahl von 234 Menschen, die es in Europa unterzubringen gilt. Es ist offensichtlich, dass die privaten Seenotretter abgeschreckt werden sollen. Flüchtlinge werden aber weiter den Weg übers Mittelmeer suchen – nur fehlen dann die Menschen, die zumindest einen Teil von ihnen retten können. „Dann ersaufen d’Leit“ drückte es ein Skipper auf Bairisch aus – Armes Abendland!

Themen Folgen