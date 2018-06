vor 36 Min.

Kapitän aus Landsberg: Ein kranker Flüchtling nach Malta gebracht

Der "Lifeline"-Kapitän aus Landsberg ist mit 234 Flüchtlingen auf dem Mittelmeer gestrandet. Nun wurde ein schwerkranker Mann nach Malta gebracht.

Von Stephanie Millonig

Vom Seenotrettungsschiff „Lifeline“ ist in der Nacht Dienstag ein Schwerkranker abgeholt und nach Malta gebracht worden. Das Schiff der Dresdener Hilfsorganisation liegt seit Donnerstag mit 234 geretteten Menschen an Bord vor Malta und wartet darauf, in einen Hafen einlaufen zu dürfen. Italien und Malta verweigern dies und auch Spanien will nicht helfen.

„Nächtliche Evakuierungsaktion eines Schwerkranken um 1.30“, so lautet die WhatsApp-Nachricht, die der in Landsberg lebende Kapitän des Schiffes, Claus-Peter Reisch unserer Redaktion sendete.

Flüchtlinge an Bord der "Lifeline" sind geschwächt

Es sei ein Mann mittleren Alters gewesen, berichtet der Mitbegründer der Organisation, Axel Steier in Dresden. Er sei mit einem Boot abgeholt und nach Malta gebracht worden. „Er war ein Strich in der Landschaft,“, schildert Steier die Problematik, dass die Flüchtlinge sehr ausgezehrt sind.

Sie können zwar an Bord mit Wasser und Lebensmitteln versorgt werden, wird die See jetzt stürmisch, werden viele dieser geschwächten Menschen – darunter vier Kinder und 70 unbegleitete Minderjährige – seekrank. Steier will in den nächsten Stunden nach Malta fliegen, da die Situation immer problematischer wird.

Frankreich: Lösung für "Lifeline" scheint sich abzuzeichnen

Nach französischen Angaben könnte die "Lifeline" möglicherweise bald in einem Hafen der Mittelmeerinsel Malta anlegen könnte. Derzeit scheine sich eine europäische Lösung abzuzeichnen, sagte Regierungssprecher Benjamin Griveaux am Dienstagmorgen in Paris im Radiosender RTL. Diese Lösung wäre demnach eine Landung auf Malta. Griveaux erwähnte, dass der französische Präsident Emmanuel Macron am Vortag mit dem maltesischen Premierminister Joseph Muscat gesprochen habe.

Bei der maltesischen Regierung hieß es, noch gebe es keine Entscheidung. Es liefen Diskussionen, ob die "Lifeline" in Malta anlegen dürfe - allerdings nur unter der Bedingung, dass die Migranten dann auf EU-Länder verteilt würden. (mit afp)

