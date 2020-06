vor 48 Min.

Flutlichtanlage: Die Masten am Sportzentrum bleiben stehen

Plus Was die Entscheidung im Stadtrat in Sachen Licht mit der Erneuerung des Kunstrasenplatzes am Sportzentrum zu tun hat. Es gibt mehrere Varianten.

Der Landsberger Stadtrat stand in der jüngsten Sitzung unter Zeitdruck, eine Entscheidung über die Zukunft der Flutlichtanlage am Sportzentrum zu treffen. Denn ein Teil der Masten steht am Rand des Kunstrasenplatzes und der soll schnellstmöglich saniert werden. Ein Austausch von Masten nach einer Rasensanierung wird teuer. Es gibt mehrere Varianten mit ganz unterschiedlichen Kostenrahmen.

Alte Anlage belassen?

Der Allwetter- und der Kunstrasenplatz sollten, wie berichtet, in den kommenden Monaten saniert werden, die beauftragte Firma steht laut Ulla Höß vom städtischen Hochbauamt seit zwei Wochen in den Startlöchern. Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung am Sportzentrum tauchte jedoch die Frage nach der Zukunft der Flutlichtanlage auf, denn die Masten stammen aus den Jahren 1976 und 1994.

Zusätzliche hohe Kosten

Die einfachste Variante besteht darin, die alte Anlage zu belassen. Das Problem: Die bestehenden Quecksilberdampfleuchten dürfen seit 2018 nicht mehr hergestellt werden und somit ist offen, wie lange sie noch erworben werden können. Mit Ausbesserungen und Integration in die neue Niederspannungshauptverteilung belaufen sich die Kosten voraussichtlich auf 75000 Euro. Und es ergeben sich bei einer in einigen Jahren nötigen Erneuerung der Anlage Zusatzkosten von rund 100000 Euro. Denn der Mastentausch würde die Plätze beschädigen.

Wie sieht es mit einem Austausch aus?

In der zweiten Variante bleiben die Masten weitgehend, werden aber mit LED-Lampen ausgerüstet. Hier ist offen, ob die Masten dem standhalten, denn LED-Lampen sind schwerer. Die Prüfung der Statik der elf Masten ist zwar beauftragt, mit einem Ergebnis rechnet man aber erst Ende Juni. Außerdem kann eine solche Prüfung voraussichtlich nicht garantieren, dass die Masten über 15 Jahre halten. Dies ist laut Sachvortrag der Lebenszyklus für Kunstrasen- und Allwetterplatz. Bei dieser Variante liegen die Kosten um die 141000 Euro – plus der 100000 Euro, die bei einem späteren Austausch der Masten an Zusatzkosten entstehen.

In der dritten Variante werden nur acht besonders schwer zugängliche Masten getauscht, in einer vierten Variante alle elf. Für die Umrüstung auf LED gibt es zwar eine Förderung, aber bis diese Anträge geprüft sind, vergeht Zeit.

Geprüft wird derzeit auch, ob bei einem Austausch der Anlage der Blitzschutz erneuert werden muss – mit Kosten von bis zu 300000 Euro. So ergeben sich für die dritte Variante 491000 Euro und für eine völlige Überarbeitung der Anlage 623000 Euro.

Zu viele offene Fragen, befanden einige der Redner in der Diskussion. Sie hätten gerne die statische oder die Blitzschutz-Prüfung abgewartet und das Thema im Bau- oder Finanzausschuss behandelt. Aber Ulla Höß bat „dringend um eine Entscheidung“. Denn sonst sei offen, ob, wenn beispielsweise das Wetter im Herbst schlecht sei, die Sanierung von Kunstrasen- und Allwetterplatz heuer noch fertig werden könne.

Tenor in der Sitzung war, dass man eine Umrüstung auf LED befürwortet, dem aber die hohen Kosten entgegenstehen. „Wir tun mit dem Allwetterplatz schon so lange herum, die Vereine warten darauf“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und plädierte für Variante eins. Die Variante vier sei im Augenblick von den Kosten her nicht darstellbar. Letztendlich entschied der Stadtrat mit 22:6 Stimmen, dass versucht werden soll, LED-Leuchten an den alten Masten zu befestigen (Variante zwei). Sollte dies wegen der Statik nicht möglich sein, will man beim alten System der Quecksilberdampfleuchten bleiben. Laut der Pressesprecherin der Stadt, Simone Sedlmair, rechnet man damit, dass die Erneuerung der Plätze bis Ende Oktober abgeschlossen sein könnte. (smi)

