23.10.2020

Fotovoltaik bei Friedheim?

Die Stadtwerke können sich das Projekt vorstellen

Mit dem Bau einer Freiflächenfotovoltaikanlage auf einem städtischen Grundstück bei Friedheim könnte im Jahr 2022 begonnen werden. Das sagte der Technische Vorstand der Stadtwerke, Gerald Nübel, bei einem Pressegespräch. Die Stadtwerke prüfen derzeit einen entsprechenden Antrag der Stadtratsfraktion der CSU.

Ende Januar hatte die CSU-Stadtratsfraktion den Antrag zur Errichtung einer Freiflächenfotovoltaik-anlage in der Nähe von Friedheim gestellt. Mitte Februar wurde er gegen die Stimmen der CSU vertagt. Mitte Juli hatte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) auf Nachfrage von Hubert Schlee (CSU) mitgeteilt, dass die Stadtwerke den Antrag prüfen und eine Vorlage des Themas „in einer der nächsten Sitzungen“ erfolge – sobald die Ergebnisse der Prüfung vorliegen.

Noch sind nicht alle offenen Fragen geklärt, sagt Gerald Nübel. Unter anderem gebe es noch keine konkrete Aussage der Lechwerke zu den Kosten für den Netzanschluss. Ansonsten sei vonseiten der Stadtwerke nichts gegen den Standort einzuwenden. Nübel kann sich auch vorstellen, dass die Anlage in Form eines Bürgerbeteiligungsmodells betrieben werden kann.

In ihrem Antrag hatte die CSU-Fraktion ausgeführt, dass sich selbst in der kleinsten vorgeschlagenen Ausführung der Anlage eine jährliche CO2-Einsparung von 2500 Tonnen pro Jahr ergebe. Mit dem erzeugten Strom könnten etwa 1700 Haushalte in Landsberg mit sauberem Ökostrom versorgt werden.

In der jüngsten Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschuss war eine 2009 von einem Planungsbüro erarbeitete Studie Thema, in der Flächen im Stadtgebiet beschrieben werden, die für Freiflächenfotovoltaikanlagen geeignet sind. Diese Studie soll nun fortgeschrieben werden, wie Stadtbaumeisterin Birgit Weber sagte. Das stieß bei einigen Stadträten auf Kritik. Stefan Meiser (ÖDP) sagte, dass damit eine „Planung für die Schublade“ neu geplant werden soll. Die Kosten einer solchen Fortführung in Höhe von 15000 Euro könne man sich sparen, sagte Markus Salzinger (UBV). Bevor ein Büro beauftragt wird, soll sich nun der Ausschuss erneut und der Klimaschutzbeirat mit dem Thema beschäftigen. (wu)

