vor 18 Min.

Frau fällt auf A96 bei Schöffelding aus fahrendem Auto und stirbt

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der A96 bei Schöffelding ereignet.

Eine junge Frau ist auf der A96 bei Schöffelding aus einem fahrenden Auto gestürzt und gestorben. Unklar blieb zunächst, warum die Frau aus dem Auto fiel.

Eine 28-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 96 aus einem fahrenden Auto gestürzt und wurde dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, sei die Frau aus dem Landkreis Landsberg am Lech auf Höhe der Anschlussstelle Schöffelding durch eine offene Schiebetür auf die Fahrbahn gefallen.

28-Jährige fällt aus Auto: A96 kurzzeitig komplett gesperrt

Die näheren Umstände waren zunächst unklar , ein Gutachter soll die Unfallursache klären. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten der Polizei am Mittwoch gegen 16.20 Uhr eine Person gemeldet, die auf dem Seitenstreifen der A96 in Richtung Lindau nahe Schöffelding liege. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die A96 war in Fahrtrichtung Lindau für die Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler lenkte der Ehemann der 28-Jährigen den VW-Bus. Er hätte den Wagen unmittelbar nach dem Unfall zum Stehen gebracht, so die Polizei. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfallgeschehen nicht beteiligt. (AZ)