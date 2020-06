vor 58 Min.

Frau wird bei Gastrobesuch von Hund gebissen

In einer Finninger Gaststätte hat ein Hund eine Frau gebissen.

Schmerzhafter Restaurantbesuch: Eine Frau wird in Finning von einem Hund gebissen. Auf dessen Herrchen wartet jetzt Ärger.

Dass ein Gaststättenbesuch mit Hund problematisch sein kann, hat eine 34-jährige Frau am Samstagabend in Finning schmerzhaft erfahren müssen. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie unvermittelt von dem Hund eines anderen Gastes gebissen, als sie am Tisch der Hundebesitzer vorbeilief. Die Frau wurde wegen einer stark blutenden Wunde ins Krankenhaus gebracht. Den Hundehalter erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (lt)

Themen folgen