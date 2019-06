06:50 Uhr

Frauen in der Kommunalpolitik: Gemeindechefin mit Herz und Tracht

Seit 2008 ist Margit Horner-Spindler Bürgermeisterin in Reichling. Sehr oft ist die 60-Jährige im Dirndl anzutreffen. Nächstes Jahr tritt sie nicht mehr an.

Margit Horner-Spindler ist eine von nur wenigen Frauen in der Kommunalpolitik. Was die Reichlinger Bürgermeisterin antreibt und warum sie im Jahr 2020 aufhört.

Von Ulrike Reschke

Sie sind zum Teil spärlich gesät – Frauen in der Kommunalpolitik. Deshalb widmet das LT ihnen eine Serie. Heute: die Reichlinger Bürgermeisterin Margit Horner-Spindler.

Man trifft Margit Horner-Spindler meist im Dirndl an. Zu offiziellen Anlässen, aber auch zur Arbeit in der Amtsstube im Reichlinger Rathaus, trägt sie am liebsten Tracht. Am Tag dieses Interviews trägt sie Hosenanzug. In frisches Rot gekleidet strahlt die Bürgermeisterin von Reichling die pure Lebensfreude aus. Mit viel Herzblut übt sie seit 2008 ihr Amt aus. Kraft holt sie sich in der Natur oder in den Bergen – auch auf dem Wurzberg, den sie schon zu Beginn ihrer Amtszeit als Ort für standesamtliche Trauungen widmen ließ.

Mit Reichling, ihrem Heimatort und dem Ort ihrer Kindheit und Jugend, verbindet die 60-Jährige viel. „Ich bin begeistert, dass man Heimat mitgestalten kann“, sagt sie in Bezug aufs Bürgermeisteramt. Seit ihrer Jugend engagiert sie sich in den verschiedensten Vereinen im Dorf. Vorstandsämter hat sie seit dem Einzug ins Rathaus allerdings aufgegeben – ebenso wie den Sitz im Pfarrgemeinderat. Kommunalpolitische Erfahrung – seit 2002 ist Margit Horner-Spindler Kreisrätin, im gleichen Jahr errang sie ein Mandat im Gemeinderat – spielten bei der Entscheidung, als Bürgermeisterin zu kandidieren, eine ebenso große Rolle wie ihre Ausbildung in der Verwaltung und die Berufserfahrung in der Kreisbehörde.

2014 erhielt sie über 90 Prozent der Stimmen

Ein „Wahnsinns-Ergebnis“ erzielte sie bei ihrer Wiederwahl 2014: 92 Prozent der Bürger aller Ortsteile und 98,4 Prozent der Reichlinger selbst wollten sie weiter im Amt sehen. Ihre Devise sei, jedem zu helfen, wo es möglich ist. Sie weiß aber auch: „Man kann es nicht jedem recht machen und muss gerecht bleiben.“ Eines ihrer Erfolgsgeheimnisse liegt darin, jeden so anzunehmen, wie er ist und mit den Eigenarten der Mitmenschen umgehen zu lernen. Einen Teil ihres Erfolgs führt sie zurück auf den Austausch mit den Bürgermeisterkollegen, auch im Alt-Landkreis Schongau, und in einem Bürgermeisterinnen-Netzwerk.

Margit Horner-Spindlers Vater war 40 Jahre lang Bürgermeister. Von klein auf habe sie ganz viel mitbekommen und möglicherweise deshalb so großes Interesse für die Kommunalpolitik entwickelt. „Aber da ist nichts gereift, es war nie mein Traum. Es hat sich einfach so ergeben.“ Die Kandidatur für den Chefsessel im Rathaus überlegte sich die Mutter einer erwachsenen Tochter dennoch gründlich. Ohne die Zustimmung ihres Mannes wäre es nicht zur Kandidatur gekommen, sagt sie. „Er steht voll hinter mir.“ Er erinnere sie auch, hin und wieder die Handbremse anzuziehen. „Ich war im Vollgas-Modus von Anfang an“, beschreibt die CSU-Ortsvorsitzende ihre Art zu arbeiten. Sich selbst bezeichnet sie als Perfektionistin. Das gelte für die Vorbereitung von Gemeinderatssitzungen ebenso wie für jene auf offizielle Termine.

Diese Projekte forderten sie sehr stark

Über das für Reichling Erreichte freut sich die 60-Jährige. Ein besonderes Projekt verfolgt die Kommune für die Wasserversorgung. Landwirte, die ihre Flächen weniger extensiv nutzen und so die Nitratbelastung niedrig halten, erhalten gemeindliche Fördergelder. Die wasserrechtliche Erlaubnis konnte so bis 2046 gesichert werden – darauf ist Horner-Spindler sehr stolz. Auch die gerade laufende Sanierung der Mehrzweckhalle und die geplante Renovierung der ehemaligen Gastwirtschaft Happerger in Ludenhausen als Heimstätte für die Vereine, die die Jugend auffangen, gehören zu ihren Herzensangelegenheiten. Ein Zuckerl für Familien ist der kostenlose Kindergartenbus.

Ludenhausen habe wieder eine Einkaufsmöglichkeit, erzählt sie weiter, und Breitband – eines der ersten und sehr herausfordernden Projekte in der Ära Horner-Spindler – hat alle Haushalte erreicht. 2008 sei Reichling vor einer großen finanziellen Herausforderung gestanden, erinnert sich die Rathauschefin. Trotz „riesengroßer Maßnahmen“ wie dem Kanalbau, sei man ohne Neuverschuldung ausgekommen. Auch durch Ausschöpfen der unterschiedlichsten Förderprogramme habe Reichling eine solide Finanzstruktur erreicht.

Mehr Zeit für Ehemann und Enkel

War sie zuvor die einzige Frau im Reichlinger Gemeinderat, blieb Margit Horner-Spindler nach der Kommunalwahl 2008 auch lange Zeit neben Viktoria Horber (Denk-lingen) eine von zwei weiblichen Gemeindechefinnen im Landkreis und ab 2014 war sie die einzige – bis in Kaufering 2018 eine Frau das Bürgermeisteramt übernahm. Frau oder Mann – das macht für sie keinen Unterschied. „Eine Frau hat heutzutage keine Nachteile mehr. Es zählt nur noch die Leistung und es kommt aufs Ergebnis an.“ Eine größere Ausgewogenheit der Geschlechter wünscht sie sich dennoch für die Kommunalpolitik – auch nach ihrem Abschied aus dem Rathaus. 2020 tritt sie nicht mehr an. Der einzige Grund: Zum Ende der Wahlperiode wäre sie 68. Bis dahin wolle sie mehr Zeit mit ihrem Mann und den (bald zwei) Enkeln verbringen und mehr Energie ins Kreistagsmandat investieren.

