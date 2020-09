vor 31 Min.

Frei laufende Schafe bei Leeder sorgen für Ärger

Plus Aus einem Gehege bei Leeder büxen immer wieder verwahrloste Schafe aus – sogar die Feuerwehr muss eingreifen. Der Halter der Tiere ist offenbar kein Unbekannter.

Von Dominik Stenzel

Seit rund drei Monaten streunen bei Leeder immer wieder frei laufende Schafe umher. Anwohner Markus Schweitzer macht das sauer. Normalerweise seien die Tiere in einem Stall untergebracht, sagt er. Doch der Halter kümmere sich nicht um sie.

Durch den maroden Weidezaun büxen die Schafe immer wieder aus. Anfang der Woche fand Schweitzer eines der Tiere zwischen Heuballen eingeklemmt in einem Stadel vor – die Feuerwehr Leeder musste es befreien. Für ihn ist klar: Das Landsberger Veterinäramt hätte längst einschreiten müssen.

Verwahrloste Schafe: Anwohner wendet sich an Landrat

Markus Schweitzer ist Diplom-Physiker, nebenbei betreibt er gemeinsam mit Frau Gisela den Gnadenhof „Nazcerosa“: Hühner, Esel oder schwer vermittelbare Hunde leben dort – viele Tiere hat das Ehepaar aus Tierheimen aufgenommen. In der Nähe des Gnadenhofs befinden sich Stall und Gehege, wo die acht umherstreunenden Schafe normal untergebracht sind. Die dortigen Zustände machen Schweitzer fassungslos. Die Unterbringung sei verdreckt und vermüllt, das Trinkwasser verschmutzt. Fotos der Schweitzers belegen das. „Der Besitzer sieht tagelang überhaupt nicht nach den Tieren.“

Anfang der Woche habe er eines der Schafe in einem anderen Stadel aufgefunden. Das Jungtier war zwischen gepressten Strohballen gefangen. Die Feuerwehr Leeder rettete das eingeklemmte Tier: „Es wäre sonst jämmerlich verhungert“, sagt Markus Schweitzer. Ihm sei es ein Rätsel, weshalb das Veterinäramt keine rigorosen Maßnahmen ergreife. Inzwischen hat er sich in einem offenen Brief an Landrat Thomas Eichinger (CSU) gewandt.

Ein Schaf war in einem Stadel zwischen Heuballen eingeklemmt - die Feuerwehr musste es retten. Bild: Schweitzer

Das Veterinäramt ist an dem Fall dran

„Wir sind an dem Fall seit Längerem dran“, sagt der Landsberger Veterinäramt-Leiter Dr. Michael Veith. Anfang September sei ein Mitarbeiter zu dem Schafstall bei Leeder gefahren: „Eine erhebliche Vernachlässigung konnten wir nicht feststellen“, so Veith. Das Veterinäramt hätte dem Halter die Tiere deshalb auch nicht wegnehmen können. Dennoch habe sich vor Ort ein unschönes Bild geboten: Außer dem zerstörten Weidezaun seien Holzteile herumgelegen, an denen sich die Tiere verletzen könnten. Auch Michael Veith betont, dass das Trinkwasser verschmutzt gewesen sei. „Das geht überhaupt nicht.“ Beim Folgetermin Mitte des Monats seien die Mängel vom Besitzer noch nicht behoben gewesen. Es könne sein, dass der Besitzer die Tierhaltung bald beenden müsse, sagt Veith. Zumal der Mann in der Vergangenheit des Öfteren durch ähnliche Vergehen aufgefallen sei.

Daran stört sich Markus Schweitzer. Der Besitzer, der im Landkeris Weilheim-Schongau lebt, habe bereits Ziegen oder Esel in ähnlich desolaten Zuständen gehalten. Ein Hund war laut Schweitzer über Jahre in einem „Miniverschlag“ untergebracht. Veterinäramtsleiter Michael Veith betont, dass der Behördenweg seine Zeit brauche: „Wir sind so schnell wie in anderen Fällen.“

Bürgermeister Karg: Halter ist "kein Unbekannter"

Schweitzer ist sich sicher, dass die Schafe in den kommenden Wochen noch öfter aus ihrem maroden Gehege ausbrechen werden. „Sie begeben sich auf Nahrungssuche. Wenn es kalt wird, gestaltet sich diese schwieriger.“ Auch für Menschen könne dies gefährlich werden: „Ich will mir nicht ausmalen, was passiert, wenn ein Mopedfahrer mit einem der Tiere zusammenstößt.“ Für ihn selbst sei es keine Option, die Tiere aufzunehmen – sein Gnadenhof ist momentan ausgelastet.

Auch Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg weiß von dem Problem. Er wünsche sich, dass das Veterinäramt eine schnelle Entscheidung trifft. Auch Karg stellt klar, dass der Halter der Schafe in Fuchstal „kein Unbekannter“ sei. Nicht nur aufgrund verwahrloster Tiere habe es mit ihm schon Probleme gegeben, sondern auch wegen abgestellter Schrottautos. „Er tanzt uns auf der Nase herum“, sagt er. Das LT versuchte mehrfach, den Mann telefonisch für eine Stellungnahme zu erreichen – ohne Erfolg.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen