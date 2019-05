vor 54 Min.

Freie Wähler wollen mit Florian Zarbo das Dießener Rathaus erobern

Florian Zarbo wurde von den Freien Wählern Dießen als Kandidat in den Bürgermeister-Wahlkampf geschickt. Unterstützung erhält er dabei von Ehefrau Zora.

Er ist 24 Jahre alt und Kämmerer in der Nachbargemeinde Utting: Florian Zarbo soll neuer Bürgermeister in Dießen werden. Welche Ziele er auf seine Agenda stehen hat.

Von Dieter Schöndorfer

Die viel zitierten Spatzen pfiffen es längst von den Dächern: Florian Zarbo ist der Kandidat der Freien Wähler Dießen für die Nachfolge des scheidenden Bürgermeisters Herbert Kirsch (Dießener Bürger). Für den noch 24-Jährigen - Zarbo wird im Juli 25 Jahre alt - geht mit der Nominierung beinahe ein Kindheitstraum in Erfüllung. „Ich hab schon als Schüler immer gesagt, dass ich am liebsten einmal Bürgermeister in Dießen werden möchte.“

Kämmerer und Geschäftsstellenleiter

In der gut besuchten Versammlung im Unterbräu vereinte der Verwaltungsspezialist, der als Kämmerer und Geschäftsstellenleiter in Utting arbeitet, von 76 Wahlberechtigten 68 Stimmen auf sich. Gegen Zarbo stimmte niemand, fünf Wähler enthielten sich der Stimme und jeweils eine Stimmen entfiel auf den bisherigen Amtsinhaber Herbert Kirsch, die Mitbewerberin um das Bürgermeisteramt der Gruppierung der Dießener Bürger, Sandra Perzul, und eine auf den nicht zur Wahl stehenden Gewerbereferenten des Gemeinderats Thomas Hackl.

Open-Air-Kino am See

Unter Ziele, die er für seine Heimatgemeinde erreichen möchte, fallen unter anderem die Jugendförderung , die Einbindung des heimischen Gewerbes in die Jugendarbeit, die Barrierefreiheit der Marktgemeinde, das Veranstaltungsangebot auszubauen - etwa durch ein Open-Air-Kino am See oder auch ein Street-Food-Festival - oder auch die Verbesserung der Infrastruktur und Baumaßnahmen wie die lange angekündigte Sanierung der Seeanlagen und die systematische Sanierung der Gemeindestraßen.

Zarbo ist der zweite Bürgermeisterkandidat für Dießen. Die "Dießener Bürger" haben auch schon nominiert: Dießener Bürger: Sandra Perzul ist Bürgermeisterkandidatin

Themen Folgen