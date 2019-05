11:40 Uhr

Freinacht: Anwohner packt Buben und schleift ihn über den Boden

Ein 47-Jähriger ist in einem Landsberger Ortsteil in der Freinacht komplett ausgerastet und hat einen zehnjährigen Buben attackiert.

Auf sehr rabiate Weise hat ein 47-Jähriger in einem Ortsteil von Landsberg seinem Ärger über das Brauchtum in der Freinacht Luft gemacht. Laut Polizei war am Dienstag gegen 21.15 Uhr eine Gruppe von Kindern mit Toilettenpapier unterwegs. Was die Kinder genau gemacht haben, konnte die Polizei nicht sagen. Allerdings hat es dem 47-Jährigen derart missfallen, dass der den zehnjährigen Buben am Hals packte, ihn gegen einem Baum und den Gartenzaun drückte.

Anschließend zog er ihn mehrere Meter über einen Fußweg. Nachdem der Junge laut um Hilfe schrie und weniger später dessen Eltern dazu kamen, wurde die Polizei verständigt. (lt)

