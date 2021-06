Ein Sonnensegel für das Landsberger Inselbad

Das Landsberger Inselbad rüstet sich für die heißen Tage und installiert ein Sonnensegel über dem Kinderbecken. Der Ein-Meter-Sprungturm kann wieder genutzt werden.

Vor knapp zwei Wochen hat die Saison im Landsberger Inselbad begonnen – coronabedingt etwas später als üblich. In den vergangenen Wochen waren Tage, an denen Badewetter herrschte, aber sowieso rar gesät. Das könnte sich nun allerdings ändern. Für die kommenden Tage sind viele Sonnenstunden vorhergesagt, und auch die Temperaturen steigen.

Das Inselbad hat sich deswegen schon einmal für den Sommer gerüstet. Wie die Landsberger Stadtwerke in einer Pressemitteilung bekannt geben, wurde Anfang der Woche über dem Kinderbecken ein Sonnensegel installiert. „Nun können die sonnig-heißen Tage kommen. Beim Saisonstart war es ja noch recht kühl“, sagt Reinhard Dippold, Leiter der Bäderbetriebe bei den Stadtwerken, und ergänzt: „Wir freuen uns, dass trotz der niedrigen Temperaturen einige Badegäste mit uns in die Freibadsaison gestartet sind.“

Zuletzt gab es Wirbel um den Sprungturm im Inselbad

Auch der Ein-Meter-Sprungturm wurde unterdessen saniert und kann wieder genutzt werden. Wie berichtet, war der Sprungturm Ende April kurzfristig abgerissen worden – die Stadtwerke mussten dafür viel Kritik einstecken. Wann ein Ersatz kommt, ist momentan noch offen.

Auch die Zukunft des Lechstrands war zeitweise ungewiss. Wie berichtet, hatten die Stadtwerke ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die Haftungsfrage klären sollte. Damit die Stadtwerke im Falle eines Unfalls nicht haftbar gemacht werden können, kam das Gutachten zu dem Schluss, dass der Lechstrand öffentlich zugänglich gemacht werden muss. Vertreter des Vereins Lechstrand hatten daher das Ende des Lechstrands in der heutigen Form befürchtet. Inzwischen ist eine Lösung gefunden: Um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten, werden die Stadtwerke zu den Zeiten, an denen das Tor zwischen Inselbad und Lechstrand geöffnet ist, eine qualifizierte Wasseraufsicht zur Verfügung stellen. (lt)

